Cher nem lett a saját fia gyámja

A Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróság elutasította Cher kérelmét, hogy fia, Elijah Blue Allman gyámja lehessen. Az énekesnő decemberben indított pert negyvenhét éves fia gyámságáért, miután szeptemberben azzal vádolták meg, hogy emberrablókat bérelt fel, hogy elrabolják őt egy hotelből.

Cher ügyvédei szerint Allmannek sürgősen gondnokra lett volna szüksége, mert drogfüggősége és mentális problémái miatt képtelen kezelni a vagyonát és gondoskodni a saját testi és lelki épségéről. Ha nyer, az énekesnőnek gyakorlatilag teljes kontrollja lett volna a fia élete felett - legalábbis azokon a területeken, amiken a bíróság és a szakértők szerint korlátozottan cselekvőképes, vagy nem tud saját maga dönteni.

A gyámsági eljárás során Allmannek több drogtesztet is be kellett mutatnia. Ezek alapján jelenleg nem fogyaszt kábítószert, és a bíróság szerint képes kezelni a saját pénzügyeit is.

Allman az énekesnő és a szintén zenész Gregg Allman fia, ő és felesége, Marieangela King is zenészek. A pár 2021-ben nyújtott be válókeresetet, de tavaly novemberben tizenkét napot töltöttek egy New York-i szállodában, hogy „kibogozzák a szálakat”. A vádirat szerint Allmant ekkor négy ismeretlen férfi rabolta el szállodai szobájukból. Arról, hogy az emberrablókat az énekesnő bérelte fel, állítólag az egyikőjük személyesen szólt Kingnek. Az állítólagos emberrablás előtti hónapokban Allmant elvonón is kezelték drogfüggősége miatt.

A gyámság intézménye a popszakmában sem ismeretlen fogalom: Britney Spears 2021-ben, tizenhárom év után szabadult apja gyámsága alól. Jamie Spears helyett egészségügyi problémákra hivatkozva egy jogász látta el a gondnoksággal járó feladatokat, de az énekesnő vagyonát teljes egészében az apja kezelte. Spears többször is emberkereskedelemhez hasonlította a gondnokság alatt töltött éveket, a legapróbb és legszemélyesebb dolgokról sem dönthetett az apja jóváhagyása nélkül.

Cher márciusban újra próbálkozhat.

(via BBC)