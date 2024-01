Fideszes képviselő kéri Szijjártót, hogy ne épüljön akkumulátorgyár Hajdúnánáson

Tiba István, Hajdúnánás fideszes országgyűlési képviselője kifejezetten arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy ne épüljön akkumulátorgyár a város környékén - írja a HAON. Szólláth Tibor, Hajdúnánás fideszes polgármestere azt mondta a város Gazdasági Évindító fórumán, hogy a városnak feltett szándéka, hogy még ha a 65 milliárdosra tervezett MotoGP versenypálya nem is épül meg, a hozzá kapcsolódó beruházásokat valósítsa meg a kormány. Erről pedig meg is kezdték a tárgyalást, a bejelentésről Hadházy Ákos is posztolt Facebookon.

A MotoGP versenypálya terveit még 2020-ban mutatták be, az első futamot pedig tavaly rendezték volna az eredeti elképzelés szerint. Elköltöttek rá 4 milliárd forintot, de végül semmi sem történt a területen, majd Lázár János felfüggesztette a beruházást.

Tiba most arról beszélt, hogy már Szijjártó Péterrel is egyeztetett az új lehetséges beruházásról,+ és kifejezetten kérte a külügyminisztert, hogy

„akkumulátorgyár, illetve olyan beruházás, amely a lakosság egészségére veszélyt jelenthet, ne legyen”.

A polgármester ehhez annyit tett hozzá, hogy a MotoGP-versenypálya területe úgy kapott engedélyt, hogy ott versenypálya épülhet. „Más beruházás azon a területen az önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül nem történhet.”