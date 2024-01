Győrfi Pált is méricskélik Karácsony lehetséges kihívójaként

photo_camera Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszédet mond a Fidelitas XX. kongresszusán a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2023. november 11-én Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A 24.hu több olvasója jelezte, hogy telefonos közvélemény-kutatók afelől érdeklődnek, mennyire szívesen szavaznának Vitézy Dávidra, volt közlekedési államtitkárra, vagy Győrfi Pálra, a Mentőszolgálat szóvivőjére, ha ők lennének Karácsony Gergely főpolgármester kihívói az önkormányzati választáson.



A lap nem nevezi meg a céget, de utal a Népszava vonatkozó cikkére, ahol egy Call Express (vagy Poll Express) nevet emlegetnek. Ilyen közvélemény-kutató nincs a regiszterben, de ez nem jelent semmit: a 444-hez is eljutott a hír, hogy Győrfire is rákérdeznek random telefonos felmérésekben az elmúlt napokban.

A 24.hu szerint különböző variációkra is rákérdeznek a „kutatók”. Például, hogy miként szavaznának, ha Karácsony mellett Vitézy (akit állítólag az LMP is támogatni készül) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is jelölt lenne, vagy hogyan döntenének akkor, ha Vitézy mellett az Országos Mentőszolgálatot vezető Győrfi Pál indulna.

Olyan eshetőség is felmerült a „felmérésben”, hogy ki miként szavazna, ha Karácsony egy az egyben küzdene akár Vitézyvel, Szentkirályival vagy Győrfivel, ami arra utalhat: a Fidesz azt is mérlegelheti, hogy Orbán Viktor egykori államtitkárát támogatja majd a jelenlegi főpolgármesterrel szemben.

A Válasz Online nemrég már biztosra írta, hogy Vitézy elindul majd, a kérdés csak az, kinek a támogatásával. Állítólag meg akarja várni, hogy a Fidesz előálljon a maga jelöltjével – hacsak végül nem ő maga lesz az.

Ezek persze puszta találgatások, ahogy az egyes „felmérések” megbízói sem ismertek. Annyit lehet állítani, hogy jelenleg csak a kormánypártoknak van min spekulálniuk, és ők rendelkeznek azokkal a forrásokkal, amik az ilyen felmérésekhez szükségesek.

Győrfi a 24.hu-nak azt mondta, nem kérték fel a Fidesztől. (24.hu)