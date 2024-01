Hangtompítós puskával lőhették le a Farkasember szelíd szarvasait, miközben ők a gyerekekkel bent aludtak a házban

Újabb részleteket tudtunk meg arról, hogyan lőtték agyon a világhírű magyar filmes állatszakértő két szarvasát keddre virradóra Gödöllőn.

Amikor beszélgettünk, már órák óta szemlézett a helyszínen a rendőrség.

photo_camera Horkai Zoltán farkassal bolondozik.

„Itthon voltunk, de semmit sem hallottunk. Hangtompítós puskát használhattak a rapsicok, ezeknél pár méterről sem hallatszik a lövés” - mesélte a 444-nek Horkai Zoltán, a világhírű filmes állatkoordinátor.



A férfi és családjának telkére hétfőről keddre virradóra hatoltak be ismeretlenek, akik az egyik szarvasbikáját, Ödönt lelőtték és otthagyták, míg a másik testét magukkal vitték. Olyan szarvasokról van szó, akik szelídek, kedvelik az embereket, ezért valószínűleg maguktól mentek oda a lelövőikhez - mondta a szomorú Horkai.

A róla szóló Discovery Channel-sorozat miatt Farkasemberként is ismert férfi és családja tavalyig százas nagyságrendű különféle nagy emlősállattal - szarvasokkal, medvékkel, farkasokkal, vaddisznókkal - élt együtt egy gödöllői birtokon. Horkai tavaly nyáron agyvérzést kapott, ezért az állatok egy részét mostanra el kellett adniuk. Bár mint elmesélte, 17 farkasa és 2 medvéje azért megmaradt. A mára virradóra lelőtt két szelíd példány viszont a két utolsó szarvasuk volt, ők is többször szerepeltek filmekben. Horkai elmesélte, hogy semmit sem vettek észre a sötétben lebonyolított akcióból. A szarvaskarám a házuktól látótávolságban, úgy 150 méterre található, a tettesek valószínűleg hangtompítós fegyverrel dolgozhattak, és Horkai azt sem zárta ki, hogy éjjellátót is használtak.



Horkai többször is visszatért arra, hogy a szarvasaik húsa nem fogyasztható, nyersen pedig - tatárbifsztekként vagy kutyáknak adva - akár halálos mérgezést is okozhat. Ez azért van, mert „filmes szarvasokról” van szó, akik emiatt speciális féregtelenítő oltásokat kaptak. Így olyan anyagok vannak a szervezetükben, amik egy normál szarvas húsában nem találhatók meg. Horkai óva intette a környékbelieket, hogy ha a napokban feketén vásárolnak szarvashúst, akkor egyenek belőle.