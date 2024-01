Kárpótlást ígér Krúbi a hoppon maradt és megsokkolózott rajongóknak

„Szeretnék pár szót mondani egy incidensről, ami az Arénában történt, és ami titeket és engem is mélységesen felháborított,

kezdi legutóbbi Instagram-bejegyzését Krúbi, akinek péntek esti első arénás koncertje nemcsak a kulturális értéke, hanem a valtonos biztonsági őrök sokkolózása miatt maradt emlékezetes.

Olvasóinktól kapott levelek és reddites posztok, kommentek szerint a valtonos biztonsági őrök több, a kiemelt állóhelyre szóló jeggyel rendelkező vendéggel összetűzésbe keveredtek, egy emberrel szemben sokkolót is alkalmaztak - nem találtuk nyomát annak, hogy ez magán biztonsági szolgálatnál szabályszerűen rendszeresített eszköz lenne. Több videót is kaptunk a sokkolós esetről, illetve jelentkezett az a V. B. monogramú olvasónk is, akit a biztonsági őrök bántalmaztak.

V. B. szerint hiába szólt kiemelt állóhelyre a jegyük, a biztonságiak arra hivatkozva nem akarták beengedni őket a koncertre, hogy elfogyott a karszalag - mindezt „azonnal üvöltözős, lökdösős stílusban”. A dolgok akkor fajultak el, amikor V. B. (nekünk megírta a teljes nevét, fotót is küldött a sérüléseiről, de kérte, hogy teljes nevét ne írjuk ki) barátnőjét és sógornőjét az őrök a földre lökték, fogták és ütlegelték. Ekkor történt a sokkolós eset is. Végül a szervezők hoztak még karszalagot, de megint nem eleget, így csak a társaság egy része jutott be a koncertre.



A zenész szerint ez a mulasztás „eleve elfogadhatatlan”, a biztonsági személyzet tagjainak erőszakosságáról nem is beszélve.



„Természetesen megteszünk mindent annak érdekében, hogy kiderítsük, miért nem kaptátok meg a helyszíntől azt a szervezettséget és bánásmódot, ami elvárható lenne, és mellettetek kiállva bevetünk mindent, hogy megfelelő mértékű kárpótlásban részesüljetek. Ezeket a folyamatokat már a hétvégén megkezdtük [...]”, írja. A Redditen más szervezési problémákat taglaló panaszokat is olvastunk: többen említik, hogy a kiemelt állójegyet vásárlókkal „sem az előző nap kiküldött e-mailben, sem egyéb csatornákon nem kommunikálták a szervezők”, vagyis nem tájékoztatták őket arról, hogy a jegyük lecsippantásakor karszalagot kellett volna kapniuk. Voltak, akiknek csak a kordonok eltolásával sikerült bejutniuk a helyre, ahová a drágán megvett jegyük szólt.

Videóriportunkban a rajongókat Krúbiról, „mocskos fideszezésről” és Molnár Áronról is kérdeztük.

A fotókkal és videóval dokumentált eset miatt még vasárnap írásban kerestük a Valtont. Az email-címükről „a(z) info@valton.hu cím nem található, vagy nem tud leveleket fogadni” üzenettel jött vissza a levelünk, majd hétfőn telefonon egyeztetve kaptunk egy új email-címet, de a cikkünk megjelenéséig innen sem kaptunk választ.

A tavasszal Mészáros Lőrinc közelébe került Valtonnak nem a mostani az egyetlen botrányos esete: az augusztusi budapesti atlétikai vb-n egy valtonos biztonsági őrnek SS-tetoválás volt a nyakán, 2022 júliusában a Hungaroringen a Getty fotósát verte meg egy dolgozójuk. A céggel egyébként 2021-ben 1,8 milliárdért szerződtek le az Aréna védelmére.