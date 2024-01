Orbán szerint Brüsszel zsarolási útmutatója jelent meg Magyarország ellen

Nemcsak Orbán Balázs, hanem a főnöke, Orbán Viktor is hitelesnek tartja a Financial Times cikkét, amiben a brit lap azt írja: az EU frontális támadás tervez indítani a magyar gazdaság ellen, amennyiben a magyar kormányfő továbbra is blokkolja az Ukrajnának 50 milliárd eurós segélycsomagot.

Orbán Viktor a francia Le Point című lapnak nyilatkozva tért ki a témára. Az alapállása ismerős: a 27 tagból egyedül Magyarország békepárti, a többiek katonai megoldásban gondolkodnak, ami amúgy praktikusan azt jelenti, hogy segítik Ukrajnát az agresszor oroszok elleni háborúban. A magyar kormányfő szerint szuverén álláspont, hogy visszautasítjuk az EU-s költségvetés módosítását, de a 26-ok emiatt nyomást gyakorolnak Magyarországra, és zsarolnak is. A magyar kompromisszumos javaslat az, hogy ne köteleződjön el 4 évre előre az ukránok felé az EU, hanem évente döntsenek a támogatásról, egyhangúan, vagyis itt minden évben kellene Magyarország jóváhagyása is. Orbán szerint „ez nem a vétóval való zsarolásáról szól, hanem az Európai Unió egységének helyreállításáról és fenntartásáról”.

És itt jön a képbe a Financial Timesban megjelent információ a magyar gazdaság elleni lehetséges frontális támadásról, amit Orbán Brüsszel hivatalos álláspontjának tekint, és nem győzte meg az sem, hogy cáfolták.

Le Point: És hogyan fogadják jelenleg a javaslatát? Scholz kancellár például?



Ha jól értem, a fogadtatás a Financial Timesban jelent meg… Szóval nem éppen pozitív a visszhangja.

A Financial Times hétfőn valóban közölt egy cikket, amelyben azt állították, hogy az unió vétó esetén úgy büntethetné a magyar gazdaságot, hogy megtagadná Magyarországtól az európai kifizetéseket, ami hatással lenne az Önök országába irányuló a befektetésekre és a valutára. Hallott már ilyen tervről?

Ez egyfajta zsarolási útmutató. Röviden összefoglalva: azt mondják, hogy ha szuverén országként viselkedünk, akkor Magyarországot azonnal hatalmas pénzügyi blokád alá veszik, és összekötik az ukrán kérdést a jogállamisággal. A kettőnek semmi köze egymáshoz! Hogy akkor Magyarországon armageddon lenne. Ez áll a Financial Times által közzétett dokumentumban. A dokumentum hitelességében nem kételkedem. Brüsszelt ismerve képesek rá.

Az Európai Tanács egyik magas rangú tisztviselője a közzététel után egyfajta cáfolatot adott ki, mondván, hogy ez egy Magyarország gazdasági helyzetéről szóló feljegyzés volt, amelyet a tanács főtitkárságának felelőssége mellett készítettek. Nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó, de a tanács egyfajta korrekciót tesz közzé…

Mindannyiunknak van némi tapasztalatunk a nemzetközi politikában. Nem az óvodából jöttünk ki. Ha a Financial Times közöl egy dokumentumot, amiben részletesen leírják a Magyarország elleni pénzügyi blokád és a velünk szembeni zsarolás forgatókönyvét, akkor biztosak lehetünk abban, hogy létezik ilyen. Megértem, hogy ezt a többieknek milyen nehéz elfogadni, hiszen az Európai Unió az elmúlt években egyre inkább imperialista irányba mozdult el, különösen az Egyesült Királyság kilépése után. Egyre kevésbé szuverén államok közösségéről van szó. Egyre többször, függetlenül attól, hogy milyen jogaid vannak a Szerződések alapján, milyen észszerű érvet hozol fel nekik, olyasmire próbálnak rákényszeríteni, amit nem akarsz. Még konkrétabban: Brüsszel az elmúlt években ideológiai háborút vív Magyarország ellen, és folyamatosan zsarolni próbál bennünket. Még a bizottság elnöke is nyilvánosan kijelentette a legutóbbi parlamenti ülésen, hogy Magyarország addig nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, amíg nem hajlandó változtatni a migrációval és a genderrel kapcsolatos álláspontján. Szóval mi ez, ha nem zsarolás? Mi, magyarok hosszú évek óta ilyen körülmények között élünk”.

A továbbiakban Orbán azt hozza fel, hogy „nem tudjuk, mi lesz a következő három-négy hónapban Ukrajnában. Hát még négy év múlva”, nem tudni azt sem, hogy „az amerikaiak részt vesznek-e a játékban” a továbbiakban, és kitért Donald Trump esetleges visszatérésére is.

„Személyes meggyőződésem továbbra is az, hogy ha 2022 februárjában Donald Trumpnak hívják az amerikai elnököt, nem lett volna háború Európában. Ma nem látok rajta kívül senkit sem Európában, sem Amerikában, aki elég erős vezető lenne ahhoz, hogy megállítsa a háborút. A békének van neve: Donald Trump.”

És szóba került Georgia Meloni olasz miniszterelnök is, akinek a megválasztásától Orbán azt várta, hogy szövetségese lesz Európában, de ez eddig egyáltalán nem jött be.

„Beszélt Meloni asszonnyal erről a helyzetről?

Folyamatosan beszélek mindenkivel.

Támogatja ő Önt?

Nem, egyedül vagyunk.”