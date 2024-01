Máris megkezdte Meloni összesorosozását a Megafon

Ahhoz képest, hogy 2021-ben Orbán Viktor még a magyar válogatott legendás müncheni EB-meccsét is képes volt kihagyni azért, hogy az akkor még ellenzékben lévő Giorgia Melonival találkozzon, mert tőle várta szélsőjobbos összefogást, most, amikor olasz miniszterelnökként Meloni egy nálunk fogva tartott olasz nő miatt aggódik,

a központi üzeneteket harsogó Megafon egyből elkezdte gyalázni. A Megafon Központ főszerkesztője, Szarvas Szilveszter szerdán már Meloni árulásáról írt, szerinte az olasz miniszterelnök „sír és picsog”. Szarvas gondolatait Bayer Zsolt azzal osztotta meg a blogján, hogy „igen, sajnálom, de Szilveszternek igaza van”. A néha posztokat hamisító Bohár Dániel szintén arról értekezett, hogy „Melonit elvesztettük”. Majd késő délutánra megszülettek Deák Dániel totálisan önálló gondolatai is, aki a videójában arról beszélt, hogy

„Meloni is a sorososta lobbi bűvöletébe esett”.



Deák Dániel a következő mondatot is belemondta a kamerába:

„Szomorú azt látni, hogy Giorgia Meloni, akinek a karrierjét a magyar kormányfő is egyengette, most szó nélkül átvette a Soros-féle narratívát.”

photo_camera Girogia Meloni, az Olasz Testvériség elnöke, 2018-as budapesti látogatásakor Fotó: Botár Gergely / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI / MTVA

Meloni miniszterelnökként nem fordult szembe úgy az Európai Unióval úgy, ahogy azt Orbán tette, szilárdan kitartott Ukrajna támogatása mellett, valamint kilépett a Kína által vezetett Egy övezet, egy út kezdeményezésből is. És Meloni csak akkor engedné belépni a Fideszt az Európai Konzervatívok és Reformisták pártcsaládba, ha Orbán nem akadályozza Ukrajna támogatását.

Ezek szerint Orbán Viktor nagyjából ugyanúgy járt Giorgia Melonival is, mint Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, akit a megválasztásakor még hétgyerekes német családanyaként emlegetett, most pedig már őt is Soros-emberének tartja, ahogy azt decemberben a 444-nek elmondta: