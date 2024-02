Donald Tusk: Orbánnak tudnia kell, ha nem fejezi be a játékát, ő lesz a felelős Ukrajna bukásáért

Elkezdődött Brüsszelben az Orbán Viktor decemberi vétója miatt összehívott rendkívüli EU-csúcs. Az uniós állam- és kormányfőknek az uniós költségvetés kiegészítéséről kellene egyhangúan dönteniük. Megegyezésüket azonban nehezíti, hogy Orbán ellenzi a csomag részét képező, Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást.

A politikusok már szerdán megérkeztek Brüsszelbe. Este egy informális vacsorát is tartottak, az eseményre azonban a magyar miniszterelnök nem ment el. Helyette a tiltakozó gazdákat látogatta meg, majd Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt.

Csütörtök reggel egymás után érkeztek a vezetők az Európai Tanács épületébe, és többen nyilatkoztak a sajtónak. Olaf Scholz német kancellár azt mondta, egységes, EU27 megoldásban gondolkoznak. A német kancellár szerint erre megvan az akarat a többi tagállam részéről is.

Leo Varadkar ír miniszterelnök arról beszélt, ugyan frusztrált Orbán miatt, de bízik benne, hogy mindenki jóhiszeműen cselekszik majd az egyhangú szavazás érdekében. Szerinte nincs idő újabb EU-csúcsra, ezért mindenképpen eredménnyel kell távozniuk a mai találkozóról. Emellett azt is mondta, hogy Magyarországnak az EU-ban kell maradnia, mert ott a helye.

Az érkező politikusok közül Donald Tusk lengyel miniszterelnök használta a legkeményebb szavakat. Azt mondta, sem megérteni, sem elfogadni nem tudja Orbán egoista játékát. Szerinte Ukrajna támogatása fekete-fehér kérdés, ezért Orbánnak el kell döntenie, hogy része-e a közösségnek, és aszerint kell szavaznia. Azt mondta, a Tanácsnak újabb vétó esetére nincsen B-terve, de úgy érzi, erős érveik lesznek, hogy a nap végére meggyőzzék Orbánt.

photo_camera Donald Tusk Fotó: JOHANNA GERON/REUTERS

Tusk szerint Orbán ellenállása nemcsak Ukrajna, hanem az Unió biztonságára is veszélyt jelent. A magyar miniszterelnöknek tudnia kell, hogy ha nem fejezi be a játékát, ő lesz a felelős Ukrajna bukásáért. Tusk végül azt mondta, Orbán tettei nem maradhatnak következmények nélkül. Ha nem is ma, de a jövőben reagálnia kell rájuk az Uniónak.

Eközben Charles Michel, az Európai Tanács elnöke egy zárt körű megbeszélésről posztolt képet. A találkozón rajta kívül Orbán, Macron, Scholz, Meloni és Ursula von der Leyen vett részt. Michel azt írta, hogy az utolsó egyeztetéseket végzik a Tanács kezdete előtt.

Akárcsak decemberben, nagy eséllyel ezúttal is az éjszakába nyúlik majd az EU-csúcs. Orbánt a másik 26 állam- és kormányfő mellett az ülésbe egy időre virtuálisan becsatlakozó Volodimir Zelenszkij is megpróbálhatja meggyőzni. Ha pedig egyiküknek sem sikerül, még mindig dönthet úgy Orbán, hogy kisétál a szobából, ahogyan az Ukrajna uniós csatlakozásáról történő szavazáskor tette.