Gulyás: Ne higgyenek a PDSZ-nek, nem mondanak igazat

A sóskúti lakossági fórumról kérdezett az RTL. Gulyás szerint elfogadhatatlan, hogy ki kellett menteni a polgármestert és az érintett szlovén cégek képviselőit, ráadásul itt egy legmodernebb technológiával működő fém-újrahasznosító üzem lesz, nem pedig akkumulátorüzem. Az is elképzelhető, hogy a sóskúti tiltakozás nem is Sóskútról indult, utalt arra, hogy az MSZP társelnöke is a helyszínen volt.

A mentőszolgálat szerint akkor sem tarthatja meg a település az orvosi ügyeletet, ha saját zsebből fizeti az önkormányzat. Gulyás erre azt mondta, hogy az önkormányzat létrehozhat saját rendelőt.

A vagyonnyilatkozatokról: 2023-ban mennyivel és hányszor emelkedett a miniszteri fizetések? Gulyás szerint nyilvánosak a fizetések, bár a sajátját nem tudja forintra megmondani. Idén még nem volt fizetésemelés, a miniszterelnök dönt.

Az Integritás Hatóság súlyosan kifogásolta ugyan a vagyonnyilatkozati rendszert, ugyanakkor az EU-ban ez a legfejlettebb rendszer. Gulyás ajánlja, hogy nézzék meg, milyen az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata.

Orbán Gáspár csádi tárgyalásairól elmondta: erről a honvédelmi miniszter dönt. „Sok hely van a világon, ahova vágyom, Csád nem tartozik ezek közé”.