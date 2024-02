Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolhat

Lewis Hamilton a Ferrari autójában vághat neki a 2025-ös Forma-1 szezonnak a BBC Sport értesülései szerint. A lapnak több forrás is azt állította, hogy a hétszeres bajnok és az olasz csapat között már megszületett az egyezség, és akár már csütörtökön bejelenthetik. Az értesülés szerint a brit pilóta Charles Leclerc csapattársa lenne, ez azt jelenti, hogy Carlos Sainz kereshet magának új helyet jövőre, akinek a szerződése az idei szezon végén lejár.

Hamiltonnak elvileg van még kétéves szerződése a Mercedesszel, ami kiterjed a 2025-ös szezonra is, de azt feltételezik, hogy ez úgy lett megfogalmazva, hogy a pilótának joga van felmondani. Egyelőre sem a Ferrari, sem a Mercedes nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyben, de a délután folyamán minden dolgozót behívtak a német gyártó Forma-1-es részlegébe, és a várakozások szerint itt majd be is jelentik a váltást.

photo_camera Lewis Hamilton Fotó: DARKO VOJINOVIC/AFP

Lewis Hamilton a 12. évadát kezdi meg a Mercedes színeiben idén. Elképesztő sikereket ért el a csapattal. 2014 és 2020 között dominálták a sportágat, ekkor szerezett a hét világbajnoki címe közül hatot. 2021-ben dicstelenül ért véget a sorozat, amikor a botrányos évzáró versenyen a red bullos Max Verstappen nyert és ezzel elvitte a címet is a rekordra hajtó Hamilton orra elől. Azóta a csapat és a pilóta is küzdelmes két évet zárt. A BBC is kiemeli, hogy köztudottan igazságtalanságnak tartja a három éve történteket, és az hajtja, hogy bosszút álljon az azóta is egyeduralkodó holland versenyzőn. Ehhez egyelőre nem úgy tűnik, hogy a Ferrari a legmegfelelőbb választás. A patinás olasz istálló 2007 óta nem nyert világbajnokságot, és messze alulmúlta a várakozásokat az utóbbi években.