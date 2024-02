„Miért nem Hatvanpusztán épülnek az akkumulátorgyárak?”

„Ez a magyar valóság, ami tegnap is történt, de nem ez kellene, hogy legyen a dolgoknak a menete” - hangzott el a sóskúti akkumulátor-feldolgozóról szóló tárnoki lakossági fórumon, miután előző nap akkora felháborodás fogadta a polgármestert, hogy az végül lefújta az egész eseményt. A szerdai, szintén telt házas gyűlésen azonban már nyugodtabb körülmények között beszélt a környék három polgármestere és a helyiek az őket érintő 13 milliárd forintos akku-újrahasznosító beruházásról, összefogásról és a keddi eseményekről.

Ez utóbbira volt, aki azt mondta, hogy még a Holdról is látták, de az érdi polgármester hozzátette, hogy talán még a Karmelita erkélyéről is.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A gyűlésen Érd, Pusztazámor és Tárnok polgármestere is felszólalt, majd megpróbáltak a Sóskútra tervezett akkumulátor-feldolgozót többségében élesen ellenző lakosok és civil csoportok kérdéseire is válaszolni. Lukács László tárnoki polgármester még az esemény elején jelezte, hogy a többi érintettet is meghívták, ők azonban különböző okokból nem jöttek el. Szerinte a helyi fideszes országgyűlési képviselő például azért mondta le az eseményt, mert félrevezetőnek érezte a lakossági fórum plakátját, amin akkumulátor-feldolgozó üzemről írtak nem pedig „akkumulátor gyártás során keletkező selejt újrahasznosítási tevékenységről”, amit a jelenlévők hangos nevetéssel vettek tudomásul.

Emellett távol maradt annak az Alsózsolcának a polgármestere is, ahová eredetileg telepítették volna az „akkumulátor gyártás során keletkező selejt újrahasznosítási tevékenység” elvégzésére alkalmas üzemet, amit végül a helyiek hangos összefogása akadályozott meg. Valamint nem jött el a kedden elüldözött König Ferenc sóskúti polgármester és a beruházást tervező Andrada nevű szlovén cég képviselete sem.

Rengeteg a kérdőjel

Lukács ezután elmondta, hogy a Sóskútra költöztetett projektben már az is kifogásolható, hogy az nem egy újonnan épített gyárba, hanem egy már létező épületbe kerülne, amit nem erre a célra terveztek, így arra jelen állapotában alkalmatlan. Emellett kiemelte, hogy az üzembe tervezett akkumulátor-feldolgozás ipari tevékenység, miközben a sóskúti gyár nem is ipari területen áll. Később pedig arról is beszélt, hogy ha a beruházás megvalósul, akkor az Alsózsolcán benyújtott tervek alapján valószínűleg milyen típusú folyamatok zajlanak majd az üzemben és ezeknek milyen melléktermékei lesznek. Mint elmondta, szerinte

„a legfelháborítóbb ebben a történetben, és amiért kicsit haragszom az egész rendszerre, hogy ezeket a dolgokat nem mondták el nekünk”.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

„Senki nem állt oda a mai napig, hogy egyáltalán ezt akarják-e itt csinálni. Mi azért gondoljuk, hogy ezt akarják csinálni, mert ezt a céget zavarták el onnan, ez a cég jött ide, logikus, hogy ezt akarják csinálni. Nyilván nem váltottak szakmát.” Azonban hiába keresték a sóskúti vezetést, érdemi választ vagy bármilyen átfogó tájékoztatást egyelőre annak ellenére sem kaptak, hogy az új üzem Tárnoktól nagyjából 900 méterre lesz.

Lenyomták a torkán

Csőzik László, Érd polgármestere később arról beszélt, hogy mennyire fontosnak tartja az emberek keddi kiállását, mert együtt erőt tudtak mutatni, a jelenlegi hatalom pedig szerinte ebből szokott érteni. Kíváncsi, hogy mi lesz a döntéshozók reakciója a lakosság határozott felszólalására, reméli, hogy meg fognak hátrálni. Azonban hozzátette, hogy szerinte nem ez volt a legmegfelelőbb módja a helyzet rendezésének, és mindenképp fontos lenne mindegyik felet meghallgatni az ügyben.

Mint elmondta, nemrég, amikor egy interjú előtt megkérdezte a sóskúti polgármester véleményét, azt a választ kapta Königtől, hogy neki ezt

„lenyomták a torkán.”

Csőzik azt is elmondta, hogy értesülései szerint a sóskúti önkormányzatot a Szijjártó Péter által vezetett külügyminisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) értesítette arról, hogy az alsózsolcai projekt ide költözik át. Az érdi polgármester szerint König nem mer dacolni ezzel az elképzeléssel, miközben a keddi gyűlés is azt bizonyítja, hogy nemet kellett volna mondania.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Emellett pedig felhívta rá a figyelmet, hogy az üzemben használt technológiát most próbálják ki először Magyarországon, ezért kérdéses, hogy mennyire hatékonyak ezek a rendszerek.

„Mi vagyunk a kísérleti nyulak. Pedig nem kéne, hogy itt legyen egy kertvárosi környezetben egy ilyen üzem.”

„Azért haragszunk, mert nem hallgatnak meg minket”

A polgármesterek felszólalásai után több helyi is elmondta a véleményét. Sokan kifogásolták a tájékoztatás és a garanciák hiányát, valamint kifejtették az aggodalmaikat. Volt olyan is, aki azt javasolta a miniszterelnöknek, hogy „inkább vigye Hatvanpusztára az akkumulátorgyárakat. Ha pedig oda nem kell, akkor miért akarná ránk sózni?”

Abban pedig szinte mindenki egyetértett, hogy hálásak a polgármestereknek, hogy megpróbálják összefogni ezt az ügyet, azonban „az igazi hála majd ott jöhet el, ha nem az lesz a kérdés, hogy beenged-e az akkumulátorgyár ellenőrizni, hogy mit csinálnak, hanem az, hogyha nem települ ide az akkumulátorgyár”.

Ennek eléréséhez most két képviselő népszavazási kezdeményezést nyújtott be a sóskúti testületnek, amit a civilek reményei szerint gyorsan elfogadnak, hogy a helyiek szavazással nyilváníthassák ki a véleményüket. Amennyiben erre lehetőség lesz ,Csőzik mindenkit biztatott, hogy menjen el, addig is a következő hetekben Érden rendeznek újabb közmeghallgatást, ahová a környék összes lakóját várják.