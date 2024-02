Minden lassabb lett a MÁK-nál, amióta beüzemelték a 15 milliárdból fejlesztett új informatikai rendszert

A Magyar Államkincstár (MÁK) január elsején üzemelte be a közel 15 milliárd forint uniós támogatás felhasználásával fejlesztett új informatikai rendszerét. Most a hvg.hu olvasói levelekre és könyvelőkkel történt beszélgetésekre hivatkozva azt írja, a táppénz, a gyed és a csed igénylése során is késéseket okoz a nem jól működő rendszer és a hivatalokban ügyhátralék alakult ki miatta. Különösen a táppénzek kifizetésénél tapasztalhatók problémák, késnek a kifizetések. A lap szerint a nyugdíjfolyósítás, az önkormányzati pénzügyek és az állampapír nyilvántartását és forgalmát is érintik a nehézségek.

photo_camera A Magyar Államkincstár gyereknapja és néhány számítástechnikai eszköze. Forrás: foto@fenyesgabor.hu/GABOR FENYES PHOTOGRAPHER HUNGARY

Ahogy a hvg.hu is megjegyzi, korábban a Népszava is írt arról, hogy az informatikai hibák miatt egyes állampapírok adatai is késve vagy nem jelennek meg a WebKincstár és MobilKincstár felületein. Az új informatikai rendszernek amúgy december elején kellett volna indulnia, de a könyvelőszakma részéről jelzett kifogások miatt végül csak január elsején indították.

Az ügyben megszólalt a Minősített Könyvelők Egyesülete is, akik azt írták, „nemhogy könnyítené az igénybejelentést kitöltők adminisztrációs terheit a program, de egyenesen mindent megtesz, hogy minél nehezebb, idegőrlőbb, lassúbb és bizonytalanabb kimenetelű legyen egy igénybejelentés beadása”. A lap kérdéseire a MÁK-tól nem érkezett válasz.