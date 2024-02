Orbán újabb potenciális szövetségese lett egyik napról a másik sorosista áruló

Jó reggelt! És különösen jó reggelt azon felebarátunknak, akinek eszébe jutott végre beváltani a novemberben kisorsolt, kétmilliárdos lottónyereményét!

Megtörik-e Orbánt?

photo_camera Fotó: VALERIA MONGELLI/Hans Lucas via AFP

Orbán decemberi vétója miatt ma újra összeülnek az - emiatt elég zabos - uniós állam- és kormányfők, hogy egyhangúlag döntsenek a költségvetés kiegészítéséről. A csomagnak azonban része az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás is, amit Orbán ellenez. Zárt körben nemrég mást mondott arról, hogy miért ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, mint ami a nyilvános álláspontja, de attól a kiszivárgott részletek ismeretében is óvakodnék, hogy őszinteséggel vádoljam meg a miniszterelnököt.

Orbán tegnap este már a Brüsszelben tüntető gazdák traktorai mellől tartott kampánybeszédet

Különös közjáték

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Váratlan zavaró tényező is szerepet játszik az olasz-magyar kapcsolatokban, pont most, ebben a kritikus helyzetben. Olasz lapok szerint ugyanis a Kitörés Napján történt utcai támadások szervezésével vádolt szélsőbaloldali olasz aktivistát „elfogadhatatlan körülmények között” tartják fogva. Az ügy már odáig fajult, hogy Meloni először felhívta Orbánt, majd tegnap este személyesen is tárgyalt a két miniszterelnök az MTI-n közzétett képek tanúsága szerint.

Az országos börtönparancsnok amúgy hazugságnak tartja, hogy patkányok, poloskák lepik el az antifasiszták zárkáit, a Megafon pedig már azt harsogja, hogy „Meloni is a sorosista lobbi bűvöletébe esett”.

Politikusok pénzügyei

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A vagyonnyilatkozati rendszernek évtizedes hiányosságai voltak, de legalább pár napra kellemetlen helyzetbe hozhatott figyelmetlen képviselőket. A további fideszes lazításoknak köszönhetően most már ennek is szinte nulla az esélye.

Mindenesetre papíron jelentősen csökkentek Orbán Viktor megtakarításai, pedig a fizetése nem kicsit nőtt, és saját bevallása szerint Rogán már 1,3 milliárd forintot markolt fel egy találmányból.



Mindenki más pénzügyei

A tavalyi infláció tovább él: a K&H és a Fundamenta is 17,6 százalékos díjemelést jelentett be, pénteken 600 forint fölé megy a benzin litere, közben a tanárok többségének bérét csak a fokozatához tartozó minimumösszeggel emelték, és tavaly 10 milliárd forintot csaltak ki kiberbűnözők a magyaroktól.

És amire van pénz: gyakorlatilag felmondhatatlan megállapodást kötött a kormány a rákosrendezői mini-Dubajról, de írtunk a csigafeldolgozóról is, amely kapott 7,5 milliárdot az államtól, Seszták exminiszter felavatta, aztán két év múlva bedőlt.

Akkupara

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A keddi káoszba fulladt sóskúti tájékoztató után szerdán Tárnokon tartottak nyugodtabb hangulatú lakossági fórumot a környékre tervezett akkumulátor-feldolgozóról, ahol a polgármesterek megpróbáltak a többségében élesen kritikus lakosok és civilcsoportok kérdéseire is válaszolni.



Az ellenzéki politizálás mint extrém sport

photo_camera Fotó: VERA SAVINA/AFP

Borisz Nagyezsgyin szinte a semmiből jött, de miután felsorakozott mögötte az igazi ellenzék, a népszerűsége kilőtt. Úgy néz ki, ő maga is kezdi komolyan venni a harcot, a kérdés az, hogy mikor és hogyan állítja meg a hatalom, és hogy ez milyen következményekkel járhat a mai Oroszországban.

Három elnökjelölt-aspiráns adta le a támogató aláírásokat az orosz választási bizottságnak

Dolgos kezek

photo_camera Nikoletta Magyarországról idénymunkásként veti ágyát Thüringiában Fotó: MARTIN SCHUTT/dpa Picture-Alliance via AFP

Ukrajna, Moldova és Bosznia-Hercegovina 2030-ra tervezett csatlakozása sok jogos aggodalomra ad okot, de a munkaerőhiánnyal küzdő nyugat-európai országokat a csatlakozási folyamat gyorsítására ösztönözheti a lehetőség, hogy hozzáférhetnek ezen országok munkaerőpiacához. Ha 15-25 százalékos elvándorlási aránnyal számolunk a csatlakozásuk utáni 20 évben, nagyságrendileg 4,5-7,5 millió aktív korú munkavállaló érkezhet majd innen Nyugat-Európába - olvasható a Qubiton.