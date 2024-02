Saját bevallása szerint Rogán már 1,3 milliárd forintot markolt fel egy találmányból

Harmadfeltaláló ritkán szakít akkorát egyetlen találmánnyal, mint Rogán Antal. Egy 250 milliós állami támogatásból kifejlesztett elektronikus aláírási eljárásról van szó, ami egy másik cég állítása szerint egyáltalán is annyira újszerű. Arra mindenesetre kiváló, hogy a „találmány hasznosítási díjnak” köszönhetően hivatalosan is igen vagyonos ember lett Rogánból. Miután a fél életét már politikusként töltötte, így vagyonnyilatkozatot is kell tennie minden évben. A politikusként neki járó illetményei ismertek, ehhez jön az extrabevétel már 2017 óta.

Évente a nagy kérdés már csak az, hogy mekkora „találmány hasznosítási díjat" tüntet fel Rogán a vagyonnyilatkozatában. Idén havi 17 milliót, ez éves szinten 204 millió forint.

Miután nem egyszeri összegről van szó, Rogán összesen már 1,3 milliárd forintot vett fel a találmányára egy cégtől.

Azt eddig nem sikerül megtudni, hogy mi alapján dől el, mekkora összeget kap Rogán. A kifizető a Mobilsign Kft. Ennek a cégnek volt a tulajdonosa 2018-ig Lengyel Csaba és tulajdonosa ma is Csik Balázs. Ők Rogán társfeltalálói, vagyis elvileg ők is szakíthatnának Rogánhoz hasonlóan a találmányból. De egyszerűen nincs annyi pénz a cégben, hogy a miniszterhez hasonló díjakat vegyenek fel. Volt olyan év, 2021-ben, amikor a Mobilsign az éves teljes bevétele 57 százalékát fizette ki Rogánnak. Ez akkor majdnem kétszer akkora összeg volt, mint a cég összes alkalmazottjának adott bérköltség, járulékokkal együtt. 2022-ben Rogán már „csak” a cég teljes árbevételének a 34 százalékát kapta meg.

Az majd csak májusban, a Mobilsign Kft. 2023-as mérlegének publikálásakor derül ki, hogy idén mennyire terheli meg a céget a harmadfeltaláló Rogánnak hetedik éve fizetett díj. 2022-ig így áll a helyzet:

A cég adózott eredménye mindenesetre minden évben megsínyli a Rogánnak kifizetett díjat.

