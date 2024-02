Szomorú csütörtök: jelentősen csökkentek Orbán Viktor miniszterelnök úr megtakarításai

Éjfél óta olvasható minden magyar állampolgár kedvenc sci-fije: országgyűlési képviselőink vagyonnyilatkozatai ekkor váltak nyilvánossá, és ahogy az már csak lenni szokott, számos érdekesség is felbukkan bennük.

Így például kiderült, hogy Magyarország miniszterelnökének, dr. Orbán Viktornak mindössze 10 millió forint megtakarítása volt november elsején, amelyet feleségével közös bankszámláján birtokolt.

photo_camera Egy kicsit kevesebb lett, maradhat?

Fotó: Németh Dániel/444

Ez már csak azért is szomorú, mert egy évvel korábbi vagyonnyilatkozata alapján Orbánnak még csaknem 4 millió forinttal többje volt.

Mindez már csak azért is elgondolkodtató, mert 2023-ban jelentősen nőtt a miniszterelnök fizetése: bruttó 623 ezer forinttal vihetett haza többet. Képviselői fizetése 4 millió 178 ezer forint volt, emellett 1 millió 547 ezer forint járt neki parlamenti képviselőségéért is. Érdekesség, hogy bár a miniszterelnök egyben a Fidesz pártelnöke is, ezért nem vesz fel fizetést, ám időközben lett egy új bevételi forrása - honoráriumot kapott könyvkiadásból. Hogy pontosan mennyit, az nem derül ki, de a 200-500 ezer forint közti sávot jelölte be.



Hogy miért nincs semmi értelme ebben a formában a képviselők vagyonnyilatkozati rendszerének, arról itt írtunk bővebben.