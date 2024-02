48 év után azonosították Amerikában egy nő gyilkosát

Közel fél évszázaddal a gyilkosság után, DNS-technológiával, genalógiai családfája alapján sikerült azonosítani egy hetvenes évek közepi coloradói gyilkosság elkövetőjét. Maga a gyilkos is halott 33 éve, rokonaiból vett genetikai minták alapján jöttek rá, hogy a szinte egész életét rácsok mögött töltő férfi a tettes.

photo_camera Az áldozat: Teree Becker. Forrás: Westminster Police Department

Teree Becker 1975. decemberében autóstoppal tartott a barátjához a coloradói Brightonbaa, de soha nem érkezett meg: holttestét két nappal később egy Denver melletti mezőnn találták meg. A boncolás alapján halála előtt megerőszakolták, majd fulladás végzett vele.



Az elmúlt évtizedekben a nyomzók többször is visszatlrtek az ügyhöz, de a tettes ismeretlen maradt. Mostanáig: genetikai adatok alapján egy Thomas Martin Elliot nevű férfi volt a gyilkos, aki élete nagy részét börtönben töltötte.

A genetikai technológiák fejődésével 2003-ban azonosították egy férfi DNS-ét a hetvenes években keletkezett bizonyítékokból. Az FBI DNS-indexébe felvitt ismeretlen profil ügyében '13-ban lett előrelépés, amikor egyezést találtak egy másik nő megerőszakolásával és megölésével. Mint kiderült, a tettes mindkét esetben ugyanaz lehetett.

photo_camera A tettes: Thomas Martin Elliott. Forrás: Westminster Police Department

Innen végül újabb évek elteltével a genetikus genealógia révén jutottak el a megoldáshoz: a családfa-készítésben is népszerű módszer lényege, hogy genetikai adatokat használnak fel vérszerinti családtagok kereséséhez. Elliotot is így azonosították végül, amit megnehezített, hogy örökbe fogadott gyermekként nőtt fel, vér szerinti szüleit és az ő leszármazottaikat is meg kellett találni az ügy felderítéséhez. A nemi erőszakoló sorozatgyilkos rég halott: még 1991-ben, negyven éves korában öngyilkos lett.