Bayer Zsolt teveháton ered a sámánok nyomába

„Szükséges ismernünk a múltunkat ahhoz, hogy utána választ tudjunk adni a jövő nagy kérdéseire" - mondta Bayer Zsolt sorozatának bemutatóján Pető Zoltán, az MTVA program főigazgatója.

Mongólia különleges tájait járhatják be a nézők a Szent Kelet Vesztett Varázsa (vajon miért így írják?) című, tizennégy részes dokumentumfilm-sorozattal a Duna csatornán - írja az MTI. A sajtótájékoztatón Bayer Zsolt, a sorozat írója és rendezője kiemelte, hogy szoros kapcsolatok fűzik össze a magyarokat és a mongolokat, melynek legnyilvánvalóbb jele kétezer közös szavunk.

A sorozat bemutatja az országot és annak lakóit, valamint feltárja a magyar és a mongol kultúra, történelem közös szálait is. 12 epizód a különböző régiókat ismerti, majd a záró adás során történészek és kutatók segítségével DNS-egyezéseket keresnek a magyarok és mongolok között, ami alapján egészen Aba Sámuelig visszavezethető a közös vérvonal - mondta Bayer.

Az MTVA összegzése szerint a sorozatban a mongol gasztronómia, kultúra és életmód elevenedik meg a Gobi-sivatagtól az Altai-hegységen át az ősi városig, Karakorumig. A forgatás során rénszarvaspásztorokhoz, Ulánbátorba és Moron városának buddhista szentélyébe, a főlámához is ellátogattak. A nézők a főláma kolostorában kaphatnak betekintést a buddhizmus és a sámánizmus világába, ezen kívül ellátogathatnak a Nadaam fesztiválra és egy, a civilizációtól teljesen érintetlen vadkempingezést is végigkövethetnek. Különleges drónfelvételeken láthatják az Altaj-hegység azon pontjait, ahova csak külön katonai engedéllyel léphetett be a stáb.

A sorozat stábja 2023 nyarán 40 napon keresztül forgatott Mongóliában, 8500 kilométeres utazása alatt többek között a forró sivatagba és fagyos hegységekbe is ellátogatott. A sorozatot Bayer Zsolt, a sorozat írója és rendezője álmodta meg, producere Kálomista Márton, ún. szakmai támogatója Obrusánszky Borbála, Magyarország mongóliai nagykövete, pénzügyi támogatója pedig a Szerencsejáték Zrt. volt.