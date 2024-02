Mészáros Lőrinc: Az akadémiánk névadója, Öcsi bácsi is nagyon büszke lenne ránk

Szöllősi György utazó Puskás-nagykövet – aki szerint a magyar labdarúgás feltámadása Felcsúton kezdődött –, a Nemzeti Sport főszerkesztője interjút készített Mészáros Lőrinc dollármilliárdossal, akinek a felesége a minap a Storyban mesélt a szerelmükről.

Mészáros fenntartja, hogy az övék a világ egyik legkiválóbb utánpótlásműhelye: „Fenntartom, amit mondtam, még ha sokan meg is mosolyogtak érte. Főleg olyanok, akik szerintem nem ismerik sem a nálunk zajló munkát, sem pedig azt az infrastruktúrát, amelyet az elmúlt jó másfél évtizedben szinte a semmiből alakítottunk ki. Pedig mindkettőre nyugodt szívvel mondhatom, hogy világszínvonalú.”

De mond még erősebbet:

„Szerintem az akadémiánk névadója, Öcsi bácsi is nagyon büszke lenne ránk, remélem, elégedetten látja föntről, hogy a Puskás Akadémián a régió legmodernebb, legjobban felszerelt futballközpontja épült ki, amely az úgynevezett produktivitási rangsorban az első az országban, és sok évtizednyi szünet után sorozatban már harmadszor lesz ott a magyar válogatott az Eb-n.”

photo_camera Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a Pro Filii Alapítvány sportmez-adományozási programjának átadóünnepségén a Felcsúti Sport- és Konferenciaközpontban 2023. augusztus 29-én. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Elmondta Kleinheisler Lászlóról, hogy „valóban szerette volna a mester, Hornyák Zsolt, ha »Scholes« nálunk folytatja a pályafutását Eszék és Athén után, de ő és az ügynöke Horvátországot és a Hajduk Splitet választotta”, ennek ellenére Mészáros azt kívánja neki, legyen ott az Eb-n.

Orbán Viktor gazdasági külső váza természetesen Scholes mellett Nagy Joe-ról is beszélt, illetve több feltörekvő tehetséget is említett, mintha a klubnak lennének szurkolói vagy érdekelnének bárkit az ottani játékosok.

Arról, hogy utánpótlásnevelő birodalomhoz képest mindig tele vannak tömve túlkoros légiósokkal, azt mondta: „Az ideális arányt, a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni. A saját nevelésű fiatalok fejlődését is szolgálja, ha tapasztalt, náluk magasabban jegyzett futballisták, adott esetben akár külföldiek is vannak a csapatban. Ha csak az eredmény érdekelne bennünket, mondjuk mindenáron bajnokok szeretnénk lenni, lehet, hogy még több külföldi játékost hoznánk. Ha viszont csak saját nevelésű futballistákkal állnánk ki, és esetleg a kiesés ellen kellene küzdenünk, az sem szolgálná a fiataljaink fejlődését.”

Mészáros elárulta, milyen pénzügyi kihívások érhetik még az Orbán Viktor által alapított klubot: „Valóban, négyéves állami finanszírozási ciklus zárul most le, ennek végeztével átvilágítják az akadémiák működését, ez az audit zajlik most. Amikor ezen túl leszünk, akkor határozzák majd meg a következő finanszírozási ciklus részleteit, sarokszámait.”

Azt mondta, idő és szisztematikus munka kell, de persze „jó lenne, ha nemcsak a Fradi állna helyt a nemzetközi kupákban, hanem lenne még további néhány klub, amely képes erre”.

A Felcsút őszi, Azerbajdzsán elleni megalázó vereségéről ezt mondta: „Az ifjúsági BL-ből, az UEFA Youth League-sorozatból legutóbb valóban dicstelenül távoztunk, amikor itthon buktunk el azeri ellenfelünkkel szemben, de ne feledje, hogy a hazai U19-es bajnokságot megnyerni sem egyszerű feladat. Főleg nekünk, ahol a tehetséges ifistákat elsősorban a felnőttek között játszatjuk, az NB III-as csapatunkban, vagy Csákváron, az NB II-ben szereplő partnerklubunknál, amely egyébként az MLSZ statisztikái szerint a legtöbb fiatalt szerepeltette a másodosztályban. Na, ők mind Puskás-akadémisták, akik a felnőttek között futballoznak, és ez adott esetben hátrányt jelenthet az U19-es bajnokságban.”

Egy kicsit, mintha célzott volna arra is, hogy szeretne Veszprém díszpolgára lenni: „Tőzsdei cégünk, az Opus névadó szponzora lett az új eszéki futballstadionnak, a tulajdonos NK Osijeket is támogatjuk. Szeretek Eszékre meccsre járni, a város díszpolgára vagyok, előbb kaptam meg ezt az elismerést ott, mint itt, a szülőfalumban. A Veszprémnek is szurkolok, talán az idén sikerül megnyernie a kézilabda final fourt, fantasztikus lenne!”

Arról, hogy a közpénzekkel felpumpált, a konkurenseket mindenféle módszerrel felvásárló birodalom dollármilliárdos vezetője, Orbán Viktor barátja mit gondol a sportfinanszírozásról, az utolsó mondat a legárulkodóbb:

„Magam és a cégcsoportom összesen 17 milliárd forintot fordított sportra, kultúrára, jótékonyságra az elmúlt évben, számos további kisebb és nagyobb sportegyesületet támogatunk, ami, azt hiszem, természetes feladata is kell, hogy legyen az ország legnagyobb magánkézben lévő cégcsoportjának.”

A kommentelőket persze kiakasztotta az interjú, a kritikáik valószínűleg törölve lesznek, úgyhogy idemásolok néhányat:

„Ő arra lenen büszke,ha az igazi klubja nem az NB2-ben sínylődne.”

„Szerintem meg semmi közötök nincs Puskás Öcsihez. Egy nagyon megosztó csapat felvette Puskás nevét, hogy ezáltal nemzetinek látszódjon. A Felcsút FC olyan, mint anno a Stadler volt, csak ott legalább Stadler a saját pénzét tette bele, itt meg az EU-s és állami pénzeket csatornázta magához valaki és abból létrehozott egy klubot.”

„Inkább nem írok véleményt, mert kitiltanak. :)”

„Bárcsak úgy lenne, ahogy mondja. Nem hiszem, hogy a környékbeli csapatoknál (Dinamo Zágráb, Slavia Praha, Sparta Praha, Partizan Belgrad, Farul Konstanca, Dinamo Kijev, Sahtar Doneck stb stb) jobb körülmények lennének, mégis magasba verik az eladásokban bármelyik magyar csapatot. Sajnos már 15 éve hallgatjuk, hogy itt milyen jó munka folyik, aztán max Sallai, aki nyugati szintén értékelhető végzett. A Hagi akadémia nagyjából egyszerre alakult a PAFC-cal. Meg lehet nézni a Farul Konstanca eladásait... Ilyen, ha piaci alapon működik egy klub.”

„Egészen biztosan büszke lenne, ha azt látná hogy nagyjából 18 év munka után ott tartotok hogy egy darab Sallait, meg egy Kleinheislert és Gyurcsót sikerült felmutatnotok, hogy mennyi pénzből azt inkább ne feszegessük. Nagy kár hogy már nincs közöttünk, mert minden hétvégén ott drukkolna a zsúfolt felcsúti arénában Favorovnak, Plseknek, Colleynek meg Ormonde-Ottewillnek”

„Biztosan büszke lenne rá, ha egyáltalán tudta, hogy van ilyen nevű település az országban. Lőrincnek jót tett az új asszony, láthatóan jobban néz ki.”

„»Minden évben felbukkan néhány új tehetség az első csapatunknál« Így van. Aki pedig követi ezeknek az akkor jól meghypeolt srácoknak a pályafutását az pontosan tudja hogy végül mi lesz a nagy részükből. Ajánlott olvasmány a postás heti hírlevele amiben összegzik hogy a korábbi »akadémiai« neveléseik milyen csapatokban léptek pályára. Annyit segítek hogy nem hogy topligát vagy nívósabb külföldi bajnokságokat de még az embéeggyet se nagyon kell majd keresni a hírlevélben”

„Jól mutatkozott be négy évvel ezelőtt az azóta stabil csapattaggá váló Komáromi György" Stabil csapattag = ősszel 300 percet játéklehetőséget kapott, és kíváncsi vagyok mennyi ideig marad még a klubnál, no nem azért mert hogy magasabb szintű ajánlatok tömkelegéből kell majd válogatnia A generációjának többi korábban hasonlóan megsztárolt tagjáról, Omingerről, Posztobányiról, Radicsról nem beszélve”

„A Várszegi érában az MTK hatszor annyi ilyen játékost kinevelt negyedannyi pénzből mint a Felcsút. Ez nulla. Aki azt hiszi Sallai és Gyurcsó puskás nevelések azok angyon el vannak tévedve, előbbi már 16 évesen igazolt oda, utóbbi szerintem Videoton nevelés. Lehet véletlenül majd kijön onnan egy normális játékos egyszer, de egy gaboni csapatból is kijönne ennyi iylen sok pénzből”

„Én szívesen olvastam volna a pogácsa minőségéről ebben a minden tekintetben világhírű akadémiai légkörben. Szerintem most Szoboszlai faterja röhögve leprüszkölte a monitort ahogy a kávéját kortyolgatva beleolvasott a cikkbe. A garázsban kinevelte a gyereket, akinek az értéke már most több mint a Puskás akadémia összes játékosának meg dolgozójának.”

„A jó munkához idö kell, de a rosszhoz még több. Már 20 éve ezt hallgatom, h idö kell még, kezd unalmas lenni, közben a környezö országok meg sorra termelik ki a topligás játekosokat. Amig az »eredménykényszer« miatt nem játszanak 16-17 éves fiatalok az elsö csapatban és a 20-21 éves játekosok még tehetségek, addig nincs miröl beszelni.”