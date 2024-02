Mintha direkt a rossz versek antológiájából adták volna a kötelezőt a vármegyei szavalóversenyre

Aranyban és scarlettben gazdag, meteorológiai eseményekben ázó lírát kell betanulnia a Berzsenyi Dániel középiskolai kollégiumi szavalóversenyre a Győr-Moson-Sopron megyei résztvevőknek. Mint azt Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke kiszúrta, a 9-13. évfolyamos gimisek megyei döntőjének kötelezőként feladott verse idén egy merész választással Violet C. Landers Így halnak meg a rózsák című verse.

A költőnőt civilben Samu Violettának hívják, a verselés mellett festészettel is foglalkozik. A versenyre kiválasztott verse első (és második, most itt tartunk) olvasásra jól illeszkedik a Megfúvom fűzfa-lantomat, szórakoztatóan rossz versek című, amúgy zseniális antológia által lefedett költészeti hagyományba, de arra is alkalmas, hogy szemléltesse a verseny névadójának sorait a hajdan erős magyarról és a nemzet őrlelkéről.

A vers Arató Lászlót is megihlette, a Magyartanárok Elnöke ezt írja posztjában:

"Magyartanítás.... A szakmai züllésnek nincs határa. Nem elég a tartalomszabályozók (NAT, kerettanterv, érettségi követelményrendszer) és a központi egyentankönyvek minősíthetetlen színvonala, ott tartunk, hogy egy hivatalos, az Oktatási Hivatal által meghirdetett vármegyei versenyen ez a rossz klapancia a kötelező vers. "Ezzé lett magyar hazátok." Ezzé lett magyartanítástok.

A Berzsenyi Dániel középiskolai kollégiumi szavalóverseny pedagógiai célja egyébként a magyar nyelv ápolása, a versolvasás, szavalás népszerűsítése, és a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat bővítése.