Nukleáris robbanófejek szállítására alkalmas robotrepülőket tesztelt Kim Dzsongun rezsimje

Észak-Korea kilőtt több manőverező robotrepülőgépet a félsziget nyugati partjairól pénteken, ez évben már negyedik alkalommal – közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara. A rezsim ezzel folytatta provokatív fegyvertesztjeinek sorozatát, miközben Kim Dzsongun egy hajógyárban tett látogatása során felszólította hadseregét a háborús előkészületek fokozására, írja a Japan Today.

A dél-koreai vezérkari főnök közölte, hogy az amerikai és a dél-koreai hadsereg elemzi az észak-koreaiak újabb fegyverkísérleteit. A déli hadsereg több rakétát észlelt, de nem közölt konkrét számot, illetve nem adott értékelést a rakéták repülési jellemzőiről.

Ez volt az északiak negyedik cirkálórakéta-kísérlete idén, az eddigieket január 24-én, 28-án és 30-án hajtották végre. Egy alkalommal egy új fejlesztésű, tengeralattjáróról indítható, stratégiai manőverező robotrepülőgépet lőttek ki a félsziget keleti oldalánál, írja a lap.

A mostani fegyvertesztelés órákkal azután történt, hogy az állami média arról számolt be: Kim Dzsongun egy nem részletezett haditengerészeti projekteket ellenőrzött a nyugati partvidéken lévő Nampho hajógyárban. Ott arról beszélt, hogy a haditengerészet erejének növelése „jelenleg a legfontosabb” annak érdekében, hogy felkészüljenek az esetleges fegyveres összecsapásokra. Így a robotrepülőgépek tesztelése mellett új hadihajók, köztük egy atom-tengeralattjáró - kifejlesztése is a phenjani vezetés célja.

A kísérleteket Észak-Korea is megerősítette, és utalt arra is, hogy a kilőtt robotrepülőgépek nukleáris robbanófejek szállítására is alkalmasak.