Orbán: Az ukránok döntése, hogy ők háborúzni akarnak

„A nyugatiak azt gondolják, hogy az idő az ő... a mi oldalunkon van, tehát minél tovább tart a háború, annál inkább javulni fog Ukrajna katonai helyzete. Én azt gondolom, hogy ennek az ellenkezője igaz, az idő az oroszok oldalán van, minél tovább tart a háború, annál több ember hal meg, és az erőviszonyok sem fognak Ukrajna javára változni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban.

Azt mondta, az ukránok döntése, hogy ők háborúzni akarnak, nekünk az a felelősségünk, hogy ebben a rossz helyzetben támogatjuk-e őket fegyverrel. „A mi válaszunk, hogy nem.”

„Az a helyzet, hogy mint minden ilyen vitában vannak eszközök a brüsszeliek kezében, meg a mienkben is. Igaz, hogy ők 26-an vannak …, persze tudnak nekünk kárt okozni, de az sem lesz kellemes, amit mi okozunk nekik. Jobb megegyezni, mint veszekedni” – mondta Orbán. A mi pénzünk nem kerül Ukrajnába, de részt vállalunk az ukrán állam működéséhez szükséges költségekben, összegezte a csütörtöki EU-csúcs eredményeit Orbán.

A háborúról szerinte a Nyugat és a baloldal mást gondol, mint ők, utóbbi arról akar megegyezni Brüsszellel, hogy hogyan vegyen részt a háborúban. „Én az ellenkezőjén dolgozom” – mondta. Nem gondolná, hogy az oroszok megtámadták volna a Nyugatot, hiszen „Ukrajnát sem tudják elfoglalni”.



A legnehezebb azonban nem a tárgyalás, hanem az éjszakája volt, a gazdatüntetések miatt a szállodája ablaka alatt a gazdák magnóról bejátszottak 10 percenként marhabőgéseket.

„Nem volt ellenemre, én falusi gyerek vagyok, értem, hogy a gazdák miről beszélnek, egyáltalán ezt a traktoros világot is sokra tartom és becsülöm” – mondta arról, hogy beszélt a tüntető gazdákkal. Szerinte igazuk van a tüntetőknek, mert nem igazságos, hogy az EU-ban a szabályozások miatt drágábban termelnek, miközben beengedik az ukrán gabonát, amire nem vonatoznak a szabályok. „Tőlem azt kérték, hogy blokkoljunk, állítsuk meg az ukrán szállítmányokat a határnál” – mondta Orbán.

„Brüsszel gyakran, ahelyett, hogy az európai emberek érdekét képviselné, valaki más érdekeit képviseli, pont mint a magyar baloldal, amit külföldről pénzelnek” – mondta.

„Demokráciadeficit van, így hívják a nyugati szlengben”, mondta a miniszterelnök, aki szerint ha túl nagy a távolság a választók és a megválasztott vezetők között, akkor elzavarják az aktuális vezetőket. „Ez be fog következni szerintem…A magyaroknak is lesz módjuk, hiszen mi is részt veszünk ezen a választáson, hogy ebben az elzavarásban közreműködjenek.”

A magyar kormány nem oroszpárti, hanem magyarpárti, mondta hétfőn Dmitro Kuleba a Szijjártó Péterrel való tárgyalás után, Orbán mégis eléggé beleállt az ukrán külügyminiszterbe: