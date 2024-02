Több körben, Meloni és Macron vezetésével győzték meg az uniós politikusok Orbánt, hogy álljon el a vétójától

Bár sokan – így mi is – éjszakába nyúló EU-csúcsot vártak, az uniós állam- és kormányfők csütörtökön villámgyorsan megegyeztek az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatásról. A döntést Orbán Viktor is megszavazta, elmaradt az újabb vétó. Ehhez azonban vezető európai politikusok összehangolt munkájára volt szükség.

Éjszakai krízisdiplomácia

Orbán szerda délután érkezett meg Brüsszelbe. Az EU-csúcsok előtti estéken hagyományosan informális vacsorán vesznek részt a politikusok, ez most sem volt másképp. Orbán azonban kihagyta a vacsorát, helyette a belvárosban tüntető gazdákkal találkozott. Rögtönzött kampányeseménnyé alakította a tüntetést, amin az egyszerű emberek képviseletéről beszélt, miközben az európai vezetőket bírálta.



Estéjét az ötcsillagos Hotel Amigóban folytatta, ahol Giorgia Melonival ült le tárgyalni. Az olasz miniszterelnök célja egyértelmű volt: meggyőzni Orbánt, hogy másnap szavazzon a többséggel. Meloni azért volt kiváló a mediátor szerepére, mert az Unió harmadik legnépesebb országának vezetőjeként komoly befolyása van, de közben Orbán is megbízik benne, mert ideológiailag közel állnak egymáshoz.

A két politikus valószínűleg beszélt a láncra vert olasz antifasiszta tanárnő ügyéről is, de a fő téma az Ukrajnának szánt támogatás volt. Lapinformációk szerint Meloni arról győzködte Orbánt, hogy jobban jár, ha eláll vétójától. Emellett arról is beszélt, hogy az Orbán által kért évenkénti szavazás helyett egy 2 év utáni felülvizsgálat is kielégítheti az ellenőrzési igényét.

Nem sokkal később egy másik befolyásos politikus folytatta a krízisdiplomáciát. Emmanuel Macron ült le Orbánnal tárgyalni a Hotel Amigóban. A francia elnök már a decemberi EU-csúcs előtt is puhította Orbánt az Elysée-palotában.

Macron sosem szokott olyan keményen beszélni Orbánról, mint legtöbb uniós kollégája, konstruktív tárgyalási taktikáján pedig most sem változtatott. Fenyegetés helyett felajánlotta Orbánnak, hogy a tanácsi határozatba beleírnak egy számára kedvező mondatot a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban.

Miközben Orbán a Hotel Amigóban egyeztetett, pár kilométerrel odébb róla tárgyaltak. Charles Michel, Olaf Scholz és Mark Rutte megegyezett, hogy nincs további engedmény Orbán számára. Hiába kéri, hogy szavazatáért cserébe további befagyasztott uniós forrásokat kapjon meg, ezt nem hagyja neki a Tanács. Álláspontjukat a politikusok még az éjszaka eljuttatták Orbánhoz, ezzel is növelve rajta a már egyébként is hatalmas nyomást.

Amikor már nem maradt más opció

Csütörtök reggel azonban még korántsem volt biztos, hogy a nyomásgyakorlás eredményre vezet. Az EU-csúcsra érkező politikusok többsége óvatosan nyilatkozott az ülés várható kimeneteléről.

Az egyedüli kivétel Donald Tusk volt, aki kőkeményen kritizálta a magyar miniszterelnököt. Többek között azt mondta, Orbánnak tudnia kell, hogy ha nem fejezi be a játékát, ő lesz a felelős Ukrajna bukásáért. Tusk frusztráltságából sejteni lehetett, hogy Orbán még mindig kivár.

Az újságíróknak egyébként Scholz is nyilatkozott. A német kancellár azt mondta, egységes, EU27 megoldásban gondolkoznak, majd elsietett. Mint később kiderült, egyenesen egy zárt körű megbeszélésre tartott.

Pár emelettel feljebb ugyanis már várt rá Michel, Macron, Meloni, Ursula von der Leyen, valamint Orbán. A Tanács előtti utolsó egyeztetésen az Unió öt legbefolyásosabb politikusa világossá tette Orbán számára, hogy nincsen több tere a tárgyalásra, elért a falig. Vagy a többiekkel szavaz, vagy számolnia kell a következményekkel. Scholz később azt mondta, a tárgyalás intenzív és őszinte volt.

Kiderült, hogy hatékony is. Mivel Orbán feladta a vétóját, Michel rögtön a megállapodás részleteivel kezdhette a hivatalos EU-csúcsot. Bent maradt az előkészítő dokumentumból a segély évenkénti tanácsi megbeszélése, új elemként pedig bekerült egy 2 év utáni felülvizsgálat.

Ezt szükség esetén a Tanács felkérésére az Európai Bizottság készítheti elő, az uniós költségvetésre figyelemmel. Emellett bekerült a megállapodásba a Macron által ígért jogállamisági mechanizmusról szóló mondat is.

A módosítások ellen egyik tagállam sem tiltakozott, így pár perccel fél 12 előtt már be is jelentette Michel a megállapodást. A hírt nemcsak az uniós vezetők, hanem Ukrajna és az Egyesült Államok is nagy megkönnyebbüléssel fogadta. Azonban míg a nyugati sajtó Orbán fegyverletételeként értelmezte a történteket, a magyar kormány győzelemként kommunikálta azt. Bár a magyar kormány eredetileg évente, egyhangú tanácsi határozattal vizsgálta volna felül a segélyt, Orbán Balázs a vétó nélküli felülvizsgálati opciókat is sikerként keretezte.

A miniszterelnök pedig azt mondta pénteken a Kossuth Rádióban, hogy az ilyen vitákban jobb megegyezni, mint veszekedni. Vannak eszközök a brüsszeliek kezében, a 26 uniós ország tud nekünk kárt okozni. Igaz, Orbán szerint az sem lesz kellemes, amit mi okozunk nekik.

Ez persze azon a tényen nem változtat, hogy Orbán 180 fokos fordulatot hajtott végre. De erre már csak amiatt is szükség lehetett, mert a kormány eredetileg 99 százalékos nemzeti konzultációs támogatással, vétózni érkezett az EU-csúcsra.

