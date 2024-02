Újbuda az első budapesti kerület, ahol közösen indul az ellenzék az önkormányzati választáson

A budapesti kerületek közül elsőként Újbudán született megállapodás az ellenzéki pártok között, László Imre, a kerület polgármestere Facebookon jelentette be, hogy az öt párt - Demokratikus Koalíció, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd és LMP - közös jelölteket indít a június 9-i önkormányzati választáson.

„Az elmúlt évek hatalmas nehézségei ellenére együttműködésünk sikeres volt, különbözőségeink ellenére jól összecsiszolódtunk, bizonyítottuk, hogy nem csak akarunk, hanem tudunk is együtt dolgozni az újbudaiak érdekében” – írta László.

Több fővárosi kerületben is végzett felmérést a Závecz Research, és nem teljesen meglepő módon az az eredmény született, hogy összefogás nélkül szinte esélytelen az ellenzék a júniusi önkormányzati választáson. Belváros-Lipótváros mellett Budafokon, a Józsefvárosban, az I. kerületben, de még akár a XII. és a XX. kerületekben is nagy harc lehet. A helyzetet bonyolítja, hogy a két nagy ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció és Momentum nem tudott eddig megegyezni, a tárgyalások november végén megakadtak. (via hvg.hu)