Válaszolt a svéd miniszterelnök Orbánnak: akkor jön Magyarországra, ha már megszavazta a parlament a NATO-csatlakozásukat

Ulf Kristersson svéd és Orbán Viktor magyar miniszterelnök brüsszeli találkozójáról írt még február 1-jén, az uniós csúcsról szóló hírfolyamában a svéd Dagens Nyheter. A lap először még jövő időben fogalmazott, hogy találkozik a két kormányfő, majd már múlt időben ír arról, hogy röviden beszéltek.

A svéd lapnak Kristersson azt mondta, hogy ezen a brüsszeli találkozón nem kapott időpontot arra vonatkozóan, hogy mikor szavazhat a magyar parlament a ratifikálásról. Azt leszögezte: csak azután akar Budapestre utazni, hogy találkozzon Orbánnal, miután Magyarország már ratifikálta a svéd NATO-csatlakozást. Az világos, hogy a február 5-i héten, a rendkívüli parlamenti ülésszakon nem fogják ratifikálni Svédország tagságát.

Miután a svédek NATO-csatlakozását januárban Törökország is jóváhagyta, hazánk lett az utolsó NATO-tag, amelynek még ratifikálnia kell a szervezet bővítését. A késlekedés komoly kritikákat váltott ki Nyugaton, csalódottságának adott hangot az USA budapesti nagykövete is, míg a Szenátus befolyásos demokrata párti politikusa, a külügyi bizottságot vezető Ben Cardin például azt mondta: „Orbán Viktor a NATO legmegbízhatatlanabb tagja”. Az Egyesült Államokban pénteken kilátásba helyezték a vízummentesség eltörlését és korrupt politikusokkal szembeni beutazási tilalmat is.

A magyar időhúzás része, hogy Orbán levélben Budapestre hívta a svéd kormányfőt, de Stockholmban ezt igen hűvösen fogadták. Orbán Balázs közben faarccal előadta, hogy a Fidesz-frakció nem szavazógép, hiába fogja szorgalmazni Orbán, hogy szavazzák meg. Kövér László házelnök pedig egyenesen kimondta: ő aztán nem támogatja a dolgot.