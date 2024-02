A Nemzeti novemberben megsérült egyik színésze még nem beszélt Vidnyánszkyval a balesetről

Legalább fél évig eltart még, hogy helyrejöjjön az egészsége – ezt mondta az Indexen hétfőn megjelent interjúban Horváth Lajos Ottó, az egyik színész, aki tavaly novemberben súlyos balesetet szenvedett a Nemzeti Színházban egy előadás közben. Neki kéz- és lábsérülései vannak, „ezeket igyekeznek a megfelelő szakemberek megfelelően kezelni, hogy helyrejöjjenek. Hosszú folyamat lesz ez, minimum fél év (...) Mindenféle komplex kezelést kapok, amit csak meg tudnak tenni a sérült részek, sebek és egyebek kezelésére”, de hogy pontosan mennyi, az csak a féléves kezelés leteltekor derül ki.

photo_camera Horváth Lajos Ottó (b) Prospero és Szász Júlia (j) Miranda szerepében William Shakespeare A vihar című komédiájának próbáján a Nemzeti Színház nagyszínpadán 2019. december 19-én. Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Magáról a balesetről nem beszélt, egyrészt nem is szívesen idézte volna fel, másrészt a folyamatban lévő rendőrségi eljárás miatt – ami miatt egyelőre kártérítést se kaptak – nem is beszélhetett volna bizonyos részletekről. Azt viszont elmondta, hogy a balesetről azóta se beszéltek Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti igazgatójával, aki az ügy miatt lemondott, de azt nem fogadták el, így végül mégse mondott le, és akiről a kormánymédia hamar kioknyomozta, hogy az esetnek ő a legnagyobb áldozata. „Őt most nagyon leköti a színház, engem pedig nagyon leköt a gyógyulás” – mondta erről Horváth.

Vidnyánszky egyébként korábban arról beszélt, hogy a két színészt január végéig kell helyettesíteni („Örülünk, amikor a felépülésükről hallunk. A színház repertoárjának majd felében érintettek. Ahhoz, hogy létezzünk, beugrópróbákat kell csinálni: nagyrészt erről szólnak a hétköznapjaink. Az előadásainkat próbáljuk életben tartani, és ez így lesz január végéig”), de végül a februári műsorban sem szerepelnek. Horváth egyelőre nem is gondol a visszatérésre, az interjúban azt mondta: „Most egy huzamosabb ideig nem fogok tudni visszatérni olyan formán, hogy úgy tudjam ellátni a munkát, ahogy azt szeretném”.

Novemberben színpadi baleset miatt szakadt félbe a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia előadása, a két főszereplő, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó négy métert zuhant a díszletről. A színészek súlyosan megsérültek, mindkettejüket műteni kellett - többször is, Szász a hazaengedése után egyszer még vissza is került a klinikára.