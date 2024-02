A szomszéd pedofilja mindig undorítóbb, de főleg jól kommunikálható: a Fidesz és a pedofília

A magyar politikai életben a Fidesz ismerte fel elsőként, micsoda ereje van a pedofília kifejezésnek.

Most mégis összezártak Novák Katalin köztársasági elnök mögött, aki kegyelmet adott egy olyan bűnözőnek, aki pedagógusként arra próbálta rávenni a rábízott gyerekeket, hogy hazugsággal mentsék meg az őket szexuálisan zaklató igazgatót.

A Fidesz a pedofilozást korábban többször is előszeretettel használta a politikai ellenfeleinek szívatására.

Visszatérően beszéltek arról, hogy nemcsak a pedofília, de pedofilok mentegetése és bármilyen, gyerekek elleni cselekedet is elfogadtatatlan.

És szavakban mindig is a legnagyobb szigor és az éppen aktuális büntetési tételek súlyosbításának pártján voltak a kérdésben.

„Nincs kibúvó, nincs könnyen megúszás, nincs enyhe következmény. Jobb, ha ezentúl eszükbe se jut.” Ezt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője posztolta ki a Facebookra 2021. május 19-én, egy nappal azután, hogy a kormánypárt bejelentette, hogy pedofilellenes törvénycsomagot nyújt be a Parlamentnek. És három évvel azelőtt, hogy a 444 megírta: a fideszes Novák Katalin köztársasági elnök 2023 tavaszán titokban elnöki kegyelemben részesített egy férfit, aki bűnsegédként és igazgatóhelyettesként fedezte a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját, akit jogerősen 8 év börtönre ítéltek azért, mert legalább tíz rábízott fiút kényszerített orális szexre.

Novák döntését annak ellenére sem kritizálta a Fidesz, hogy a kegyelemben részesített férfit többek között azért ítélték el, mert miközben tudomása volt róla, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel írt hamis vallomást : „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem, és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.” A bűnsegéd ezt a hamis vallomást a saját irodájában a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, ezért 3 év 4 hónap börtönre ítélték első és másodfokon is.

Aki komolyan veszi a kormánypárt képviselőinek megnyilatkozásait a pedofíliáról, azért is meglepődhet a Fidesz mostani összezárásán Novák döntése mögött, mert Selmeczi Gabriella fideszes képviselő még pont egy éve is a következőt mondta a Parlamentben:

„A pedofilellenes törvényjavaslat vitája során már elmondtuk, hogy az, aki a gyermekeink sérelmére akár pedofil-, akár szexuális, akár bármilyen bűncselekményt követ el, az számoljon azzal, hogy a törvény teljes szigorával fog rá lesújtani.” A „bármilyent” azért emeltük ki a szövegből, mert a köztársasági elnök által szabadlábra helyeztetett férfi pedofil nem volt ugyan, de kényszerítés bűncselekményét követte el gyerekek kárára egy elítélt pedofil segítőjeként.