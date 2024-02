Ennél csúfosabb már nem is lehetett volna Szegeden a Fidesz vesszőfutása

Az egykori MSZP-s Botka Lászlót 2002 óta öt különböző karakterű fideszes jelölt próbálta legyőzni a polgármester-választáson – sikertelenül.

A próbálkozók között volt egyetemi ember, lakótelepi arc, nagyvállalkozó. A többségük kapott valamit a Fidesztől a sikertelen, de kötelező küldetés végrehajtása után.

A fideszes sikertelenség oka sokak szerint Bartha László, a város utolsó fideszes polgármestere, akinek 1998 és 2002 közötti ciklusa olyanra sikeredett, hogy a mai napig lehet vele ijesztgetni a szegedi választópolgárokat.

És ijesztgetik. Ami országos szinten Orbánnak Gyurcsány, az helyben Botkának Bartha.

Szeged az egyetlen megyei jogú város, ahol 2002 óta nincs fideszes polgármester. Az országos szinten ellenfél nélküli párt helyi tanácstalanságáról sokat elárul, hogy – Budapesthez hasonlóan – még most sincs hivatalos jelöltje a városvezető posztra, pedig már csak négy hónap van a június 9-i önkormányzati választásig.

A Fidesz szegedi gyöngeségére jellemző, hogy a párt városi elnöke ősszel a párt környékén eddig teljesen ismeretlen Rádi Feríz lett, aki évekkel korábban a Demokratikus Koalíció Agrárkabinetjének volt a tagja, de a Momentummal is szimpatizált. Nem véletlen, egyiptomi származásúként szíven ütötte a 2015 körüli migránsellenes kormánykampány. Az elődje Bartók Csaba volt, aki egykori válogatott kézilabdásként a város megbecsült polgára, politikailag viszont súlytalan volt, választási győzelem nem fűződött a nevéhez. A Fidesz általában akkor dob be sportolót, ha nincs jobb ötlete, aztán vagy bejön, vagy nem. Ilyen volt például Kammerer Zoltán Gödön 2023-ban (bejött) vagy Schmitt Pál Budapesten 2002-ben (nem jött be).

Botka László 2002-ben nyerte az első polgármester-választást. Az azóta legyőzött öt ellenfele egyike sem volt ízig-vérig politikus, bár volt, aki később azzá vált. Egy idő után mintha már nem is arról szólt volna a választás, hogy ki győzheti le Botkát, hanem arról, hogy a fideszes jelölt milyen kárpótlást kaphat a biztos bukásért cserébe.