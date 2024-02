Izrael épp lecsippent még egy kis darabot az amúgy is maroknyi Gázai övezetből

Decemberben mínuszos hír volt, hogy Izrael új ütközőzónát szeretne létrehozni a gázai határ palesztin oldalán azért, hogy megakadályozhassák az októberihez hasonló támadásokat a jövőben. Magyarul benyomulna arra a területre, ami eddig palesztin fennhatóságú volt. Az Associated Press szakértők és műholdfelvételek segítségével készített elemzése most azt mutatja, ennek előkészítését már meg is tették több helyen a zóna határán.

A Gázai övezet déli részén az elképzelt ütközőzóna területének nagy része mezőgazdasági terület, amely az izraeli oldalon felépített, egymilliárd dolláros határzárral, egy óriási kerítéssel határos. Khirbet Khuzaa város közelében azonban, ahol a határ északnyugat felé fordul, más a helyzet, ott épületek is vannak a zónában. A Planet Labs PBC műholdfelvételei, amelyeket az AP elemzett, jelentős pusztítást mutatnak egy nagyjából 6 négyzetkilométeres területen. A potenciális pufferzóna helyén lévő mezőgazdasági területet pedig letarolták.

photo_camera Lerombolt épületek a határkerítés közelében Gázában. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Kicsit északabbra, Gáza középső részén, a Maghazi menekülttáborban két izraeli tartalékos halt meg, miközben egy épületrobbantáshoz használatos robbanóanyagot készítettek elő és egy közeli tankot felrobbantottak palesztin fegyveresek. A támadás az ő kezükben lévő robbanószerkezetet is beindította, az épület, amit le akartak rombolni, rájuk és 19 másik emberre omlott rá. Ezen kívül az AP elemzése szerint egy nagy raktárkomplexum Gáza várostól délkeletre, szintén a potenciális ütközőzónán belül, romokban hever.

Gázának közel 60 kilométeres határa van Izraellel. Az ütközőzóna létrehozása mintegy 60 négyzetkilométert venne el az enklávéból, amelynek teljes területe összesen mintegy 360 négyzetkilométer.

Adi Ben-Nun, a Jeruzsálemi Héber Egyetem Földrajzi Információs Rendszer Központjának vezetője január 17-ig felmérte a károkat a potenciális ütközőzóna mentén. Az AP-nek elmondta, hogy a mintegy 2850 épületből, amelyeket potenciálisan lerombolhatnak a projekt kedvéért, 1100 már megrongálódott. Becslései szerint amúgy a Gázai övezet egész területén 80 000 épület sérült meg a háború során.