Lengyelországban se jött össze a családbarát kormány szöveg: pár év alatt megfeleződött, nyolcvanéves mélyponton a születések száma

Hiába igyekezett a múlt év végi választási hivatalban lévő nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) kormány a lengyelországi népességszám-csökkenést több családbarátnak mondott politikai intézkedéssel kezelni a gyermekvállalás ösztönzése érdekében. A zászlóshajónak számító 500+ gyermekkedvezmény-program 2016-os bevezetése után rövid időre megnőtt ugyan a születések száma, a trend azonban gyorsan megfordult, és a születések száma gyors csökkenéssel a második világháború óta nem látott mélypontra zuhant.

A Notes from Poland írása szerint tavaly már csak 272 ezer gyerek született az országban, ezen belül decemberben mindössze 19 000, ami a második világháború óta a legalacsonyabb havi adat. A lengyel statisztikai hivatal (GUS) adatai szerint 2022-ben még 305 ezer gyerek született Lengyelországban, 2017-ben pedig még nagyjából 400 ezer volt. Lengyelországban egyébként a születések száma csaknem az ezredfordulóig meghaladta a halálozásokét, miközben Magyarországon utoljára 1980-ban történt ilyen.

Az elmúlt években a covid miatt megugrott halálozási mutatók és a csökkenő születésszám miatt az ország népessége nagy mértékben csökkent. „A tavalyi volt a 11. egymást követő év, amikor a halálozások száma meghaladta a születések számát, és ez idő alatt az ország népessége csaknem egymillióval csökkent” – írja a Notes from Poland. Az ország lakosainak száma most nagyjából 37,6 millió. Érdemes megjegyezni, hogy ez a demográfiai visszaesés is elenyésző a magyarhoz képest: nálunk, egy nem egészen tízmilliós országban a 2022-es népszámlálás adatai szerint tizenegy év alatt 700 ezerrel csökkent a népességszám.