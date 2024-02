Taylor Swift történelmet írt a Grammy-gálán

Taylor Swift lett az első előadó, aki negyedszerre is elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat. Ezúttal a Midnights című lemezét értékelték. Az amerikai énekesnő ugyanezen az estén megkapta a legjobb pop album díjat is. Swift arra is felhasználta az alkalmat, hogy bejelentse új, 11. stúdióalbumának, a The Tortured Poets Departmentnek április 19-i megjelenését.

photo_camera Taylor Swift a Grammy-díjával a kezében. Fotó: JOHN SHEARER/Getty Images via AFP

Idén amúgy is a nők uralták a Grammy-gálát. Taylor Swift mellett Billie Eilish, SZA és Miley Cyrus vitték haza az este legfontosabb díjait. Cyrus a Flowers című daláért kapott elismerést, Eilisht a What Was I Made For? című Barbie-betétdal miatt díjazták, SZA pedig kilenc jelöléséből hármat tudott szoborra váltani.

(Guardian)