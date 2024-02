Apák fiai és fideszesek pedofiljai

Ismét jó reggelt kívánunk a nagyon enyhe január után, a már most melegrekorder-gyanús február elején! Újra itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival. Előtte itt van 4 kiemelt cikk a címlapról:

BELFÖLD

Elkészítettük az eddigi legteljesebb listát a félelmetes, vérszomjas, minden magyar ember életére és személyes szuverenitására alapvető veszélyt jelentő nyugati főellenségeinkről.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Az amerikai nagykövet bement a parlament hétfői rendkívüli ülésére, amin a svéd NATO-csatlakozásról szavaztak volna, de mivel a Fidesz–KDNP nem ment el, az ülés határozatképtelen lett. David Pressman azt mondta, a svéd NATO-tagság közvetlenül érinti Amerika biztonságát, ezért közelről figyelik a fejleményeket. A Magyar Nemzet erre azt írta: a megszálló szovjetek sem gyakorolták ilyen durván a hatalmukat.

A DK méltatlansági eljárással eltávolítaná a hivatalából Novák Katalint, az LMP a kegyelmi döntéshez kapcsolódó iratokat kéri, a Momentum tüntetést hívott össze péntekre, a Párbeszéd pedig kezdeményezi, hogy lássák el indoklással az államfő kegyelmi döntéseit. A Fidesz hamar rájött, hogy pedofilozással választói indulatokat lehet gerjeszteni, és még pár éve is arról beszéltek, hogy nemcsak a pedofíliát, de annak az eltussolását is szigorúan kell büntetni, de az eddigi kommunikációjuk most visszaüthet. A gyerekmolesztáló igazgató bűnsegédjének kegyelméhez Varga Judit aláírása is kellett. (A Facebook szabályai szerint egyébként rendben van, hogy Joe Bident pedofilként ábrázolják egy hamisított videón.)

Bayer Zsolt – aki szerint eddig volt valami konszenzus, hogy a gyerek meg az unoka arról nem tehet, amit a szülők, nagyszülők tettek – arra utalt, hogy Ungváry Krisztián megrendelésre írhatta meg az igazat Bayer nyilas gettóorvosból lett ÁVH-s besúgó nagyapjáról.

Az ügyészség tiltotta meg, hogy az olasz antifa aktivista kapcsolatot tartson a családjával: a volt ügyvédje szerint túlzás volt láncra verve bíróság elé állítani, és tényleg volt gond az étkezésével is.

A Kutyapárt mégsem támogatja Juhász Pétert, mert a Momentum is támogatja.

69 lőfegyere és több kiló robbanóanyaga volt egy soponyai tanyán élő férfinek.

Szijjártó Péter a kihelyezett kormányülésen is Szijjártó Péter maradt.

A Klebelsberg Központ arra kérte a sajtót, hogy hagyja abba a hergelést.

GAZDASÁG

A kivitel hatalmas zuhanása miatt 10 hónap után decemberben megint mínuszban zárt a magyar külkereskedelem, de az egyenlege így is jobb volt a 2022. decemberinél.

photo_camera Munkások egy műhelyben 1973-ban. Illusztráció: Fekete Bálint/Fortepan

Már nem Pest megyében a legdrágábbak a vidéki ingatlanok, az eddigi 4. egy év alatt az élre drágult: a m2-enkénti árak 27 százalékkal nőttek, a Veszprém megyében gazdát cserélt ingatlanok árai megközelítették a budapestieket.

A 20 forintos benzinárcsökkenés egyelőre elmaradt.

UKRAJNA

Zelenszkij teljes „újraindításra” készül az ország vezetésében, már nemcsak a hadsereg vezetőjét, Valerij Zaluzsnijt akarja leváltani, hanem másokat is elküldene, erre Kijev főpolgármestere kiakadt.

photo_camera Saptala és Zaluzsnij Fotó: Valerij Zaluzsnij/Facebook

Valóságos kis-Oroszország jött létre Szerbiában, annyian menekültek oda a mozgósítás elől.

Hollandia még hat F-16-ost küld Ukrajnának.

KÜLFÖLD

Izrael éppen lecsippent még egy kis darabot a Gázai övezetből: decemberben jelentették be, hogy egy új ütközőzónát hoznának létre a terület határán és egy elemzés szerint ebbe már bele is fogtak.

photo_camera Lerombolt épületek a határkerítés közelében Gázában. Fotó: Jack Guez/AFP

A párizsiak megszavazták, hogy háromszorosára emeljék a SUV-k parkolási díját, ezentúl nekik óránként 18 eurót kell majd fizetniük, háromszor annyit, mint korábban.

Lengyelországban pár év alatt megfeleződött, 80 éves mélyponton van a születések száma.

Bulgáriát is elérték a gazdatüntetések.

Trump újra durván megvámolná a kínai árukat.

III. Károly brit király rákos.

KULTÚRA

Félbehagyott felhőkarcolókat festettek le graffitisek Los Angelesben: a látványos szabadtéri galéria pár nap alatt született meg az öt éve üresen álló építkezésen.

photo_camera Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Taylor Swift történelmet írt a Grammy-gálán, Killer Mike-nak pedig rapperhez méltó estéje volt Los Angelesben: átvette a három Grammy-díját, valakivel összeverekedett a színfalak mögött, majd bilincsben vitték el a rendőrök.