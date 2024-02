Az évezred legrosszabb éve volt a tavalyi a boltosoknak

Tavaly decemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1 százalékkal, a naptárhatást figyelembe véve csak 0,2 százalékkal csökkent 2022 decemberéhez képest, közölte a statisztikai hivatal kedden. Ez a stagnáláshoz közeli csekély visszaesés kifejezetten kedvező hír azután, hogy év közben komoly, olykor tíz százalékot is meghaladó csökkenésekről számolt be a KSH.

A kiskereskedelmi forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – így tavaly összességében 7,9 százalékkal volt kisebb az előző évinél. A KSH Stadat adatbázisában sajnos csak 2000-ig visszamenőleg találtunk kiskereskedelmi adatokat, így csak azt tudjuk biztosan kijelenteni, hogy a 2023-as év az évezred legrosszabb eredményét hozta a boltoknak.

Decemberben viszont már látszott a fény az alagút végén. Az élelmiszerboltokban 1,3 százalékkal, a benzinkutakon 3,8 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3 százalékkal kisebb lett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Így, bár a kiskereskedelem még mindig nem érte el a járvány előtti szintet, év végére kimozdult arról a 2021-es szintről, amelyre hosszú idő óta beragadt.

Igaz, a javuló adatokban most is van úgynevezett bázishatás: az üzemanyagár-stopot 2022 decemberében szüntették meg. Vagyis decemberben épp úgy piaci áron tankoltunk, mint egy évvel korábban. Ez magyarázza, hogy most decemberben már nagyobb volt a benzinkutak forgalma, mint tizenkét hónappal korábban, míg az év előző időszakában jelentős, éves összevetésben 20 százalékot is meghaladó visszaesések voltak jellemzőek.

A KSH közleménye szerint a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,4 százalékkal bővült decemberben az előző hónaphoz viszonyítva. Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1811 milliárd forintot ért el.