Pszichiátriai beteg fogvatartott gyilkolta meg rabtársát Tökölön

Meggyilkolta társát egy pszichiátriai beteg fogvatartott a tököli börtönben – közölte Makula György, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs vezetője. Az eset kedd reggel történt a pszichoszociális részleg egyik kétszemélyes zárkájában.

Mindkét fogvatartott pszichoszociális elkülönítésben volt – a BV tájékoztatása szerint „szakszerű egészségügyi kezelésben részesültek a különböző pszichiátriai megbetegedéseik miatt” –, és a zárkában valamilyen okból összeszólalkoztak. „Eddig tisztázatlan okból az egyikük megragadta a zárkafelszerelés részét képező fogvatartotti ülőkét, amellyel a másik elítéltet több alkalommal fejbe ütötte, aki a bántalmazás következtében életét vesztette” – idézi Makula Györgyöt az MTI.

A BV tájékoztatása szerint „a felügyelet azonnal észlelte a bántalmazást, a szükséges intézkedéseket megtették”. Az újraélesztést megkezdték, defibrillátort is alkalmaztak, valamint értesítették az Országos Mentőszolgálat munkatársait, de a fogvatartott életét már ők sem tudták megmenteni. A 39 éves elkövető – aki már a börtönbe befogadása előtt is kezelt pszichiátria beteg volt, skizofrénia és egyéb mentális betegségei miatt gyógyszeres és terápiás kezelésben is részesült – a tettét elismerte, ellenállást nem tanúsított.

Az MTI híre szerint magyar börtönökben nagyon ritkán fordul elő halálos kimenetelű fogvatartotti konfliktus. Tavaly és 2021-ben egy-egy eset, 2022-ben két ilyen történt, míg 2019-ben és 2020-ban egy sem.