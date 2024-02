Törley Katalin: Igenis politizálunk

Bemutatta EP-listáját a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a lista második helyére Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója került

Fel sem merült, hogy más ellenzéki párt listáján keressenek maguknak helyet

Ígérgetni nem szeretne, de abban biztos, hogy cselekvésbe kell fordítani a frusztrációnkat

Programjuk alapjait már megalkották az elmúlt 8 évben, ezt emelik új szintre

Mit csinálna az első napján Brüsszelben, mit kell még megtanulnia, és mi az, amiből nem engednek: Törley Katalinnal, a Tanítanék Mozgalom képviselőjével ezekről is beszélgettünk

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt EP-listájának második helyén szerepelsz. Azért ez egy elég váratlan irányváltás a Tanítanéktól.

Valóban szokatlan lépés, de mondjuk szerintem nem volt eddig sem ritka, hogy szokatlan dolgokat húztunk.

És most éppen miért pont ezt?

Az utóbbi időben, miután engem kirúgtak a polgári engedetlenség miatt, elfogadták a státusztörvényt, és kialakult az a helyzet, amiben most vannak az oktatási intézmények és azok dolgozói, és természetesen a gyerekek, nyilvánvalóvá vált, hogy valamilyen módon szintet kell lépnünk, és új terepet, meg új tereket kell keresnünk a cselekvésre. Lehetőséget kellett találnunk arra, hogy tovább vigyük a küzdelmet, amit egyébként 8 éve folytatunk. Ugyanazokért a célokért, ugyanazokat az értékeket képviselve. És ekkor gondolkodtunk el azon, hogy részt veszünk az EP-választásokon. Ez egy szervezeti döntés volt. Ez nem az én személyes utam, hanem az egész Tanítanék állt bele ebbe. De mivel az EP-választásokon csak pártlistán lehet indulni, kellett találnunk egy együttműködő partnert ehhez.

Hogy lett végül az MKKP ez az együttműködő partner?

Több ellenzéki párttal voltak már a múltban együttműködéseink, amelyek kizárólag szakmai jellegűek voltak. De egyikükről sem mondhatjuk el, hogy az lenne a politikai otthonunk. A Kutyapárt viszont a jellegénél és a működésénél fogva sokkal inkább mozgalmi, civil jellegű szervezet. Ilyen szempontból találtunk rokonságot, és elképzelhetőnek tartottuk ezt az együttműködést. Az egyeztetések során pedig tényleg kiderült, hogy van egy csomó értékegyezőség, jól kiegészítik egymást azok a témák, amiket mi viszünk, és amiket ők visznek. Így egy vállalható együttműködést tudunk megvalósítani, amiben én a tanítanékos identitásomat, és a szervezetem autonómiáját is meg tudom őrizni.

Ha visszaemlékszem 2019-re, ott azért az MKKP főként ingyen sörrel, kivándorlással és bevándorlással kampányolt. Amikor arról beszélsz, hogy összeegyeztethetőek az értékeitek, abba ez mennyire tartozik bele? Nem válik komolytalanná a Tanítanék, ha egy olyan listán van rajta, amin öt évvel ezelőtt még humorbombák voltak?

Az öt éve volt, most meg most van. Én arra jöttem rá a Kutyapárt tevékenységét figyelve, hogy ennél sokkal-sokkal komolyabb és érdemibb dolgokat csinálnak, és talán itt az ideje, hogy ők is kitörjenek a rajtuk ragadt sztereotípiákból. Sokkal komolyabb és értékesebb projektjeik vannak helyi szinteken, amelyek cselekvésen alapulnak, főként az igazságtalan kereteket kérdőjelezik meg, amivel szintén együtt tudunk menni, és vannak kifejezetten erős kapcsolódási pontok is, mint például a népfőiskolájuk, ami mégiscsak egy edukatív tereptevékenység.

Miért pont az EP-választást éreztétek olyan fontosnak, hogy akkor itt és most kilépjetek a nagypolitika színpadára?

Egyrészt most jött el az a pillanat, amikor szükség van változásra, vagy még inkább szintlépésre.

Nagyon sok ilyen pillanat volt az oktatás területén 2010 óta.

Igen, de most ez így adódott, hogy van pillanat is, meg van EP-választás is.



De miért pont az EP-választást néztétek ki, miért nem az önkormányzatit, vagy akár a 2026-ban esedékes országgyűlésit?