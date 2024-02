Újabb bíróság mondta ki, hogy Donald Trumpnak nincs mentelmi joga

Donald Trump volt amerikai elnöknek nincs mentelmi joga, vádat lehet emelni ellene a 2020-as választások megdöntésére irányuló kísérlet miatt, mondta ki kedden egy szövetségi fellebbviteli bíróság. Trump azt állította, hogy immunis a büntetőjogi vádakkal szemben olyan cselekmények miatt, amik szerinte az elnöki kötelezettségei közé tartoztak.

„A büntetőügy szempontjából Trump volt elnök állampolgárrá vált, akinek minden olyan védekezési lehetősége megvan, mint bármely más büntetőjogi vádlottnak. De bármilyen vezetői mentesség, ami illette őt, amíg elnökként szolgált, már nem védi őt” – írta a washingtoni bíróság.

Trump - akinek nem volt ellenfele a republikánus elnökválasztáson - várhatóan fellebbezni fog a döntés ellen. A Jack Smith amerikai különleges ügyész által indított ügyben a tárgyalást eredetileg március 4-re tűzték ki, de a mentelmi jogról szóló döntésig elhalasztották. A tárgyalás heteket, ha nem hónapokat csúszhat, ugyanis az Egyesült Államokban alkotmánybírósági szerepet is betöltő legfelsőbb bíróság január elején közölte, hogy napirendre veszi a mentelmi jogról szóló ügyet. Azt is mondták, hogy eleget tesznek Donald Trump kérésének a gyorsított eljárásról is, és a két fél szóbeli érveinek meghallgatását február 8-ra tűzte ki.

A volt elnököt Colorado állam legfelsőbb bírósága zárta ki már az előválasztási indulás lehetőségéből is decemberi határozatában, amelyben az ország alkotmányával érvel, és arra hivatkozik, hogy Trump zendülésben és lázadásban érintett a Capitolium 2021. január 6-i, általa támogatott ostroma miatt.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága konzervatív többségű, és három erősen vitatott bírót Trump nevezett ki, amikor ő volt az elnök. De a testület többször is elsöprő többséggel ellene döntött a 2020-as vereségét érintő perekben. (via BBC, CNN)