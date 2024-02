„Alsózsolcát sem engedtük még el” – mondta a sóskúti akkumulátorfeldolgozó beruházója

Egy lakossági kontrollmunkacsoporttal is készek együtt dolgozni a sóskúti akkumulátorfeldolgozó munkatársai – mondta Szakács Géza, az üzem vezetője a feldolgozóról tartott zártkörű sajtótájékoztatón. Előző héten akkora felháborodás fogadta a sóskúti fórumon a polgármestert, hogy végül lefújta az egész eseményt.

Szakács és a 13 milliárd forintos beruházás szlovén szereplője, az Andrada ügyvezetője, Peter Tibaut beszélt az üzem működéséről is, a környezeti hatástanulmányról, a további üzemek lehetséges helyszíneiről, valamint arról, hogy

mikor kezdődhet maga a gyártási folyamat.

Szinte kizárt a februári indulás

Ahogy korábban már a tárnoki fórumon is kiderült, a Sóskútra költöztetett projekt nem egy újonnan épített gyárba, hanem már létező épületbe kerül, aminek az adásvétele korábban megtörtént. Az Andrada ezt a területet hivatalosan február 1-jétől vette át, az elmúlt napokban pedig több helyi lakos is beszámolt az addig nem jellemző kamionforgalomról. Így sokan azt hitték, február elejétől el is indulhat a gyártás, miközben a lakosság még mindig nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, mi is történik a házaiktól és az akkuüzemnek helyet adó ipartelep egyik telkén nemsokára megépülő új bölcsődétől nem messze.

Szakács a zárt tájékoztatón arról beszélt, hiába vették át a telephelyet, még nem indult el a termelés, és nem is tudják, hogy mikor fog. A projekthez az engedélykérelmeket a napokban adják be, a munkálatok azután kezdődhetnek meg. Azt mondta, a termelés ipari laborkörülmények között fog zajlani, az ehhez felhasznált levegő HEPA-szűrőn megy át, azonban a hatósági engedélyek megszerzéséig ezeket a folyamatokat törvényileg tilos elkezdeniük, így jelenleg csak az előkészületi munkálatok folynak. Azt is mondta, hogy a kamionforgalom a későbbiekben sem fogja meghaladni a napi 4-5-ös átlagot maximum.

Kispadon Alsózsolca

Beszélt arról a technológiáról is, amivel Sóskúton a lítium-ion akkumulátorok gyártásával foglalkozó üzemek hulladékát fogják feldolgozni. A módszerrel elkerülik a károsanyag-kibocsátást, az eljárás ugyanis környezetileg semleges, így a szabályozások szerint környezeti hatástanulmányt sem lennének kötelesek készíteni, de ők ezt mégis fontosnak tartják.

Magyarországon két olyan régió van, ahol az általuk újrahasznosított akkumulátorok gyártási kapacitása összpontosul: Miskolc és Debrecen környéke, valamint a főváros vonzáskörzete. Az Andrada továbbra is mindkét régióban érdekelt, ezért még keresnek egy északkeleti telephelyet is. Vagyis

Alsózsolcát sem engedték még el.

Kérdésünkre, hogy ezek szerint az alsózsolcai tiltakozások nem játszottak szerepet abban, hogy Sóskúton kezdik ezt a beruházást, az Andrada képviselője kitérő választ adott. „Az, hogy Magyarországra jöttünk, és hogy mit szeretnénk itt csinálni, mit sem változott. Tehát mindig is, most is és korábban is az volt a szemlélet, hogy több helyszínt megvizsgálunk.

Mivel gyorsan kellett döntést hozni, ezért itt vagyunk Sóskúton, de mint korábban is említettem, nincs lezárva az alsózsolcai történet sem.”

„Hosszú távra tervezünk Sóskúton”

Szakács azt mondta, „hosszú távra tervezünk Sóskúton, együttműködve a lakossággal, az önkormányzattal és az illetékes hatóságokkal, a nyílt kommunikáció jegyében”. Ezért is nyitottak a lakossági kontrollmunkacsoporttal történő együttműködésre – szerinte nincs mit rejtegetniük, ők is érdekeltek abban, hogy a helyiek lássák, hogy mindent a hatósági engedélyeknek megfelelően, sőt esetenként annál is szigorúbb előírásokat betartva üzemeltetnek.

Arra a kérdésre, hogy nem érezték-e, hogy még az adásvétel előtt jó lett volna felvenni a kapcsolatot az önkormányzattal, vagy terepszemlét tartani, azt válaszolták: „Ebben az üzletágban függetlenül attól, hogy mivel foglalkoznak a szereplői, vagy hogy ennek milyen konkrét hatásai vannak, ellenérzéseket váltanak ki.”