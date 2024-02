Budaházy ügyében még hosszan indokolta a kegyelmi döntését Novák Katalin

Novák Katalin bár válaszolt egy kérdésre a pedofilmosdató igazgatóhelyettes kegyelme ügyében, érdemi információt továbbra sem árult el arról, miért döntött így.

Az érvelése szerint nem is mondhat semmit, jogszabály rendelkezik arról, hogy az elnöki kegyelem háttere nem nyilvános.

A valóságban azonban nyugodtan elmondhatná, milyen megfontolásból adott kegyelmet K. Endrének.

Budaházy és a Hunnia-per ügyében például számos dolgot elárult arról, miért adott kegyelmet a terrorizmus vádjában elítélteknek.

Novák Katalin hat napja nem mond semmit arról, miért adott kegyelmet a bicskei gyerekotthonban pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató bűntársának. Annak a K. Endrének, aki hamis vallomásra akarta kényszeríteni az abúzust elkövető igazgató jelenlétében az áldozatokat.

Kedden ugyan az örmény elnökkel tartott protokolláris eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztatón az ATV kérdést tett fel az üggyel kapcsolatban, amelyre Novák válaszolt is, de az általa elmondottakból továbbra sem jutottunk közelebb ahhoz, miért döntött a kegyelemről.

„Undorodom a pedofíliától, az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom. Az én elnökségem alatt nem volt, és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is” – mondta Novák nagyjából elismételve azt a választ, amelyet a Sándor-palota küldött a magyar sajtónak a botrány kirobbanása napján. Mindebből, miszerint „pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem” az is következhet, hogy a pedofilok ügyeit eltussolóknak viszont van kegyelem – írtuk akkor.