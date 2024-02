Dopping miatt eltiltották a 200 méteres síkfutás országos csúcstartóját, Máté Tamást

Tiltott szer használata miatt négyéves eltiltást kapott Máté Tamás, a 200 méteres síkfutás országos csúcstartója.

A Ferencváros sprintere a Magyar Antidopping Csoport (MACS) honlapjára felkerült lista szerint a GHRP-2 nevű teljesítményfokozóval bukott le és 2027. április 20-ig semmilyen versenyen, edzésen, edzőtáborban nem vehet részt, valamint sportszakemberként sem tevékenykedhet. Ez a szer az interneten viszonylag olcsón beszerezhető, a növekedési hormont serkenti, szakemberek szerint nem tartozik a leghatékonyabb készítmények közé.

„A Magyar Atlétikai Szövetség elkötelezett a tiszta és doppingmentes sport mellett, továbbra is a zéró tolerancia elvét vallja, melynek fenntartásáért - ahogy eddig is, úgy ezután is - megtesz mindent” - áll a hazai szövetség (MASZ) közleményében, mely a vonatkozó jogszabályok, doppingellenes szabályzatok és a MASZ szabályzatainak értelmében 2023. április 21. napjától felfüggesztette a sportoló versenyengedélyét, illetve válogatott kerettagságát.

Máté Tamás tavaly februárban a fedett pályás országos bajnokságon 38 éves magyar csúcsot döntött meg 20.75 másodperces eredményével. Előtte, januárban pedig tagja volt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 3:08.58 perccel új országos rekordot elért 4x400-as váltónak. Máté eltiltása tavaly áprilistól datálódik, így a két csúcsot nem érinti. A futó, aki csak 18 éve korában kezdett atletizálni, szabadtéren hatszoros, fedett pályán hétszeres magyar bajnok. (MTI)