Elítélte a pedofíliát, de kiállt Novák Katalin döntése mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetője

Elítélte a pedofíliát, majd kiállt Novák Katalin kegyelmi döntése mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) vezetője, Kardosné Gyurkó Kata.

„A NOE az 1987-es megalakulása óta változatlan értékek mentén működik, amelynek a család és a gyermekek feltétlen tisztelete az alapja. A 2020-ban kiadott állásfoglalásunk ma is ugyanúgy érvényes. Nagycsaládosként és ötgyermekes édesanyaként a pedofília minden formáját elutasítom. Elnök Asszony kegyelmi döntését tiszteletben tartjuk” - írta az eredeti posztban, majd nem sokkal később törölte az utolsó mondatot.



Egy olvasónk vette észre a NOE egy 2020-as közleményét a pedofil bűncselekmények büntetési tételek szigorításáról, amelyben ezt írják:

„Ezt a biztonságot azonban nyomasztó árnyékként fenyegeti minden olyan döntés, amely súlyos büntetés nélkül hagyja a gyermekek elleni bűncselekményeket, biztatást adva ezzel a pedofil hajlamú embereknek, s kockáztatva a bűnismétlés lehetőségét. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöksége felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy abban az esetben, ha valaki bizonyítottan pedofil bűncselekményt követett el gyermekeink között járhasson vagy dolgozhasson.”



Majd ezt:

„Megalapítása óta a NOE mindig valami mellett, elsősorban a család, a gyermekek védelmében emelte fel a hangját. Most is ezt tesszük. A mostani megnyilvánulásunk azonban kettős. Történetünk során először NEM-et is mondunk. Nemet mondunk a pedofíliára, az azt bármilyen szempont miatt mentegető, felmentő érvelésekre, és nemet mondunk arra a jogi szabályozásra, amely lehetőséget ad szabadon engedni a legaljasabb módon bántalmazott gyermekekből élvezetet, hasznot húzó bűnözőket. Nincs olyan indok, nincs olyan szándék, amely ezt megengedhetővé teszi. ”

Ezután pedig arra kérték a jogalkotókat, hogy „a lehető legszigorúbb büntetési tételekkel módosítsák a Büntető Törvénykönyv vonatkozó jogszabályait.”

Egyébként az egyesület 2018-ban Novák Katalinnak adta a NOE-díjat „a családokért, kiemelten a nagycsaládokért végzett rendkívüli, áldozatos munkájáért.”

Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak, akit kollégánk, Kauffman Balázs szólaltatott meg egy videóban. Az országos botrányt kiváltó kegyelmi döntést a család és a gyerekek védelmét hirdető köztársasági elnök a pápa látogatásakor adta titokban. Azóta az ügyben már megszólalt Novák Katalin tanácsadója, Kocsis Máté, Varga Judit exférje, és az elemzők elemzője, Deák Dániel is.



Donáth Anna felszólította Novák tanácsadóit, hogy ne maradjanak csendben

Donáth Anna, a Momentum elnöke pedig nyílt levelet írt Novák Katalin tanácsadóinak, többek között: Balog Zoltánnak, Lackfi Jánosnak, Gundel Takács Gábornak, Vizi E. Szilveszternek, Szörényi Leventének.

„Tisztelt Tanácsadók! Bizonyára ismert Önök előtt, hogy Novák Katalin államfő elnöki kegyelemben részesített egy olyan embert, aki egy elítélt pedofil bűnöző rémtetteit igyekezett eltussolni. Nem is akármilyen módon: a gyermekkorú áldozatokat akarta hatalmával és pozíciójával visszaélve rávenni arra, hogy hamis nyilatkozatban tagadják le az ellenük elkövetett szörnyű bűntetteket. Emberként és anyaként döbbenettel állok Novák Katalin döntése előtt. Képtelen vagyok megérteni, hogy lehetett képes az államfő, akinek a nemzet egységét és lelkiismeretét kellene képviselnie, ilyen morálisan felfoghatatlan lépésre. Arra kérem Önöket, hogy ne maradjanak csendben: álljanak ki Önök is a pedofil bűnöző és bűntársa áldozataiért! Közéleti személyiségekként mindannyian felelősök vagyunk megszólalni ebben az ügyben. Muszáj ebben a helyzetben felülemelkednünk a pártpolitikán, és közösen kiállni az áldozatok mellett, a pedofília mentegetése ellen. Számítok morális ítélőképességükre és bízom benne, hogy nem maradnak csendben.”