Tizennyolc fok is lehet délután

Bár még mindig csak február elején járunk, olyan meleg van, mintha március vége vagy április eleje lenne. Az Időkép előrejelzése szerint pedig marad is a következő napokban ez a langyos tavaszi idő.

Szerdán lesznek felhőátvonulások, szél és napsütés is, de ami igazán fontos, hogy napközben 11 és 18 fok közé melegszik a levegő, és csütörtökön is hasonló idő várható, 12-18 fokot mérhetünk délután.

Pénteken már 19 fok is lehet, szombaton és vasárnap pedig simán mérhetünk 20 fokos, rendes tavaszi meleget is, igaz, ebbe belerondít majd egy kis szél is.