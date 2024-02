Az orosz titkosszolgálat megpróbálta feltőkésíteni Matteo Salvini pártját 2018-ban

Egy 65 millió eurós ügylet keretében titkosszolgálati akcióval akarta finanszírozni Matteo Salvini pártját a Kreml 2018-ban. A művelet kulcsszereplője Andrej Harcsenko, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tisztje volt – derül ki az Insider és a Domani közös nyomozásából.

Moszkvai látogatás

Salvini 2018-ban Olaszország egyik legbefolyásosabb politikusa volt. Pártja, a populista-szélsőjobboldali Északi Liga a márciusi választáson a második helyre futott be, így júniusban koalícióra tudott lépni a populista Öt Csillag Mozgalommal. Salvini miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter lett Giuseppe Conte kormányában.

Salviniék már áprilisban elkezdtek tárgyalni az oroszokkal egy potenciális, pártjuk számára is jövedelmező olajüzletről. Októberben Salvini személyesen is ellátogatott Moszkvába, útjára magával vitte jobbkezét, a Liga orosz kapcsolatainak első számú gondozóját, Gianluca Savoinit, akivel már 2014-ben is jártak az orosz fővárosban.

photo_camera Savoini és Salvini 2014-ben Moszkvában, Putyinnal Fotó: Facebook/Associazione Culturale Lombardia Russia