Gundel Takács Gábor kilép Novák tanácsadói testületéből

K. Endre kegyelme miatt otthagyja Novák Katalin tanácsadó testületét Gundel Takács Gábor, jelentette be Facebookon a műsorvezető.

„Alapvetés: Mindenkinek kötelessége szolgálnia a hazáját. Ha a mindenkori Köztársasági Elnök erre felkéri az embert, akkor menni kell. - A Köztársasági Elnöki Tanácsadó Testület minden tagja ingyen, kizárólag jobbító szándékkal és közéleti - azaz kifejezetten nem politikai - kérdésekben ad tanácsokat. Döntéseket nem hoznak” – kezdte bejegyzését, majd ezzel folytatja:

„K. Endre ügyével magam is a sajtóban találkoztam. Vannak ügyek, amikkel kapcsolatban zéró a tolerancia, ilyen a pedofília is. Véleményem szerint rossz döntés született a kegyelmi kérvény aláírásakor. Hiba volt.” Javaslatot is tett Nováknak - hogy mit, az nem derül ki -, és azt írja, hogy úgy tartja helyesnek, hogy az ember először azzal ossza meg a véleményét, akit illet. „Nem tudok azonosulni a magyar politikai kultúrával, kommunikációval, cinizmussal, módszerekkel, indulatokkal és gátlástalansággal. Egyik oldaléval sem. Épp ezért nem kívánok a jövőben a Tanácsadó testület tagja sem lenni, mert reményeim ellenére ezt a munkát sem lehet politika mentesen végezni.” Azt írja, nem tud azonosulni azzal a gyűlölet kommunikációval, „ami a sajtó egy részéből és az emberek egy részéből árad, miközben a tájékozódás, és egymás megértése szándékának csírájára sincs igényük”.

„Bármilyen jóindulattal, felelősséggel, kötelesség tudattal, építő szándékkal fordul is az ember a nemzete felé, a politikai érdek előbb-utóbb besározza, lerántja, ledarálja. Vannak, akikről ez lepereg, vannak, akikről nem. Én ebben a közegben nem tudok létezni” – zárja a posztot.

A Magyar Hang megkeresett több olyan közéleti személyiséget is, aki tanácsokkal látja el a köztársasági elnököt. Skrabski Fruzsina összeesküvést kiáltott, a többiek érdemben nem voltak hajlandók reagálni a pedofilbotrányra. Máté Bence természetfotós arra hivatkozott, hogy nem ismeri az ügy részleteit, elsősorban természetvédelmi területen tartja magát alkalmasnak tanácsokat adni. Lackfi János költő - akiről tudható, hogy díjazás nélkül segíti a köztársasági elnök munkáját - neutrálisan ugyan, de válaszolt, majd meggondolta magát, és megkérte az újságírókat, hogy csak annyit írjanak: nem nyilatkozik. Míg Szörényi Levente ezt írta: „Bocs' A Magyar Hang én vagyok! A többi nem kérdés...😛”.