Washington a kongresszusi tétovázással Kína karjaiba lökheti a csendes-óceáni miniszigeteket

Kiribati általában csak azzal kerül be a magyar hírekbe, hogy ezen a szigeten ünneplik először az új évet. A Kiribatihoz hasonló csendes-óceáni kis szigetek jelentősége mostanában ugyanakkor elkezdett felértékelődni. A szigetlánc a Tajvan-kérdés árnyékában az Amerikai Egyesült Államok és Kína közti versengés színtere lett.

photo_camera A csendes-óceáni szigetláncok Illusztráció: Kiss Bence/444

Az Egyesült Államok haditengerészete még a második világháború alatt épített egy leszállópályát a Csendes-óceán közepén, mintegy 2100 kilométerre Hawaiitól, a mai Kiribati Kanton-szigetén. A repülőtér kulcsfontosságú üzemanyag-utántöltő helyként működött az USA és Ausztrália között, biztosítva azt is, hogy a szövetséges csendes-óceáni országokat az ellenséges erők ne kerítsék be, és ne vágják el az utánpótlástól. Most, nyolc évtizeddel később ez a stratégiai jelentőségű leszállópálya kínai tulajdonba kerülhet.

A kiribati fordulat nem egyedi eset, inkább a csendes-óceáni szigetvilág általános folyamatait tükrözi: most kezd igazán megmutatkozni, hogy Kína katonai terjeszkedése mennyire lehet sikeres, miután az Egyesült Államok évtizedekig hanyagolta ezt a területet. Természetesen Kína érdeklődése Kiribati iránt nem véletlen. A 120 000 lakosú ország 33, az Egyenlítőhöz simuló szigetből áll, amelyek 1979-ben nyerték el függetlenségüket az Egyesült Államoktól és az Egyesült Királyságtól. Kiribati 3,5 millió négyzetkilométeres kizárólagos gazdasági övezettel rendelkezik.

photo_camera Wang Yi kínai külügyminiszter és Taneti Maamau, Kiribati elnöke kezet fog 2020. január 6-án Pekingben. Fotó: POOL/REUTERS

Ha a mostani trendek folytatódnak, a térség regionális biztonsága meg fog változni, hiszen a kínai katonai jelenlét ki fog terjedni a szigetláncokra, így még közelebb kerül az amerikai és ausztrál területekhez, a csendes-óceáni szigetvilág pedig potenciális robbanásponttá válhat. A kiribati eset csak egy példa arra, hogy az elmúlt évtizedben a Kínai Kommunista Párt (KKP) a Csendes-óceánon a helyi elitnek való udvarlással, a regionális intézményekkel való kapcsolatok kialakításával és a regionális beruházások fellendítésével növelte befolyását.