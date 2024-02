A velencei magyar konzulátust elfoglalva tiltakoztak olasz antifasiszták az I. S. ellen folyó budapesti eljárás miatt

Szabadságot I. S.-nek! molinóval felszerelkezett mintegy harminc olasz antifasiszta aktivista foglalta el a velencei Piazzale Román lévő magyar konzulátust – írja az ANSA olasz hírügynökség. Miközben Carlo Nordio igazságügyi miniszter Padovában tartózkodik, a tüntetők üzenetet akartak küldeni, követelve a tavaly február 11-e óta Magyarországon fogva tartott nő szabadon bocsátását, írták.

„Azért vagyunk itt, mert a nő szabadságát akarjuk. Ez a per egy bohózat, amely csak az antifasizmust akarja büntetni, egy olyan államban, ahol a migránsellenes határőrjárőröket nemcsak eltűrik, hanem támogatják is. Ez egy antidemokratikus politika” – magyarázzák a tüntetők.

I. S. fogva tartásából január végén lett botrány Olaszországban, amikor az antifasiszta és anarchista tanárnőt kéz- és lábbilincsben állították bíróság elé. Az ügyből komoly diplomáciai bonyodalom is lett, előbb külügyminiszteri, majd miniszterelnöki szintre került. A római magyar nagykövet megvédte azt, hogy láncra verve állították bíróság elé I. S.-t, aki panaszkodott a börtönviszonyokra is, valamint arra, hogy nem tarthatja a családjával a kapcsolatot (ez utóbbiról kiderült, hogy azt az ügyészség tiltotta meg). Az olasz kormány a hét elején közölte, hogy nem avatkozik bele a magyarországi eljárásba, az olasz külügyminiszter szerint már egyébként is javultak a körülményei.