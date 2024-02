Egész Lengyelországot megbéníthatják a traktorok

Országos tiltakozásba kezdtek pénteken a lengyel gazdák, lezárják az összes ukrán határátkelőt, de több nagyvárost is megbéníthatnak a blokádokkal. A nyugat-lengyelországi Poznańba rögtön 1300 traktor tart, Wrocław, Krakkó, Katowice és Białystok körül is utakat zárnak le. Több mint 250 tiltakozó akciót jelentettek be országszerte. A traktorokon több helyen „az uniós politika el fogja pusztítani a földet és a lengyel gazdát” és „zöld káosz” transzparensek vannak.

Az általános sztrájk a tervek szerint egy hónapon át, március 10-ig tart, a lengyel gazdák ezzel az európai tiltakozássorozathoz kapcsolódnak. Németország után Fraciaországban is kiterjedt demonstrációkat tartanak a termelők, de Belgiumban, Romániában, Görögországban, Spanyolországban is hasonló megmozdulások vannak.

A követelések országonként némileg különböznek, de az uniós klímapolitika mezőgazdaságot érintő rendelkezései közös pontot jelentenek. A lengyel követelések is részben arról szólnak, hogy ne vezessék be a földek 4 százalékára vonatkozó kötelező ugaroltatást. A tiltakozó lengyel gazdák azt akarják, hogy az EU-s Green Deal agráriummal kapcsolatos rendelkezéseit teljesen töröljék el, szerintük a szigorúbb környezetvédelmi előírások miatt elkerülhetetlenül csökkenne a mezőgazdasági termelés Európában.

photo_camera "Fejezzék be a lengyel mezőgazdaság tönkretételét" feliratú transzparans a gazdatüntetésen a dorohuski ukrén határátkelőnél. Wojtek Radwasnki /AFP

A sztrájkokat szervező, Lech Wałęsa egykori szervezetéhez hasonlóan Solidarność nevű lengyel termelői szervezet számára azonban legalább ilyen fontos az ukrán mezőgazdasági import elleni tiltakozás. A napokban bizottsági szinten 2025 júniusáig meghosszabbították az orosz invázió után életbe léptetett vámmentes kereskedelemről szóló szabályokat Ukrajnával. A lengyel gazdák szerint ez az ukrán élelmiszerek ellenőrizetlen beáramlását vonja maga után - más kérdés, hogy Lengyelország más keleti tagállamokkal együtt felmentéseket kapott.

Tavaly ősszel a lengyel gazdálkodók is csatlakoztak az árufuvarozókhoz, amikor azok az olcsóbb ukrán szállítások miatti versenyhelyzet ellen tiltakozva blokkolták a keleti határátkelőket. A blokádok akkor nagy fennakadásokat okoztak, a sofőröknek volt, hogy heteket kellett várniuk az átkelésre. A tiltakozásokat januárban a múlt hónapban függesztették fel, miután ideiglenes megállapodás született a lengyel kormánnyal.

(Gazeta Wyborcza, Notes of Poland)