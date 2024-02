Ez ám az akció: a 600 forintos benzinár csak 566 forint a NAV-nál

Nemcsak a KSH számolja sajátosan a magyarországi üzemanyagárakat (a január húsz-harminc forintos drágulást 0,5 százalékos árcsökkenésnek), hanem az adóhivatal is. A NAV-nak az szja-törvény értelmében kell havonta közzétennie az adott hónapban „a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat”.

Hogy az adóhivatalnál milyen algoritmusokkal vagy tenyérjósokkal dolgoznak, azt nem tudom, de a honlapjukon közzétett tavalyi és idei üzemanyagárak csak érintőlegesen találkoznak a valósággal. Igaz, legalább nem mindig az adózó kárára tévednek: tavaly novemberre 650 forintos literenkénti benzinárat állapítottak meg, miközben a hó elején is csak 610 forintos benzin ára folyamatos csökkenéssel 577 forintig esett a hó végére.

Most februárban viszont épp fordított a helyzet (ahogy már januárban is az volt). Erre a hónapra 566 forintos literenkénti benzinárat és 606 forintos literenkénti dízelt szabott meg a NAV, azaz ilyen árakat lehet költségként elszámolni. Eközben a dízel ára január 15-én volt a 606 forinthoz legközelebb (akkor emelkedett 608 forintra), a februárt már 632 forintos szinten kezdte, és most 640 forintnál jár. Ez utóbbi már 5,6 százalékkal magasabb, mint a NAV által rögzített ár.

A benzinnél sem jobb a helyzet: az 566 forint/literes árat szintén január 15-én lépte át, amikor 580 forintra nőtt a Holtankoljak.hu szerinti átlagár. A februárt 597 forinton kezdte, felment 603-ra, most épp 600 forint egy liter. Ez a mostani tarifa kereken 6 százalékkal magasabb a NAV által rögzítettnél. Igaz, az autósok az év elején még nem panaszkodhattak: a dízelesek január 19-ig, a benzinesek január 24-ig kevesebbért tankolhattak (átlagárakat figyelembe véve), mint amit a NAV megállapított. Igaz, azóta az olló egyre szélesebbre nyílik.



