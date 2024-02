Kocsis Máté: Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott

Kocsis Máté néhány perccel azután reagált a Fidesz Facebook oldalán, hogy Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit lemondott.

Ebben ezt írja:

„Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott, amit tiszteletben tartunk.



Eddigi munkájukért hálásak vagyunk nekik, és köszönjük, hogy miként munkájuk során, úgy ma is a közösség érdekeit tartották szem előtt.



Lemondásuk annak bizonyítéka, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következménye, a baloldalon a bűnöknek sincs.



Az őket képmutató módon támadó baloldalt ugyanis még ma is az a Gyurcsány Ferenc vezeti, aki 2006-ban lovasrohamot vezényelt a honfitársai ellen és egy zsidó családtól ellopott villában él. A baloldalon nem kért senki bocsánatot a választók patkányozásáért, a lámpavasazásért, a választók sértegetéséért, ahogy nincs következménye a budapesti korrupciónak, a guruló dollároknak, az antifa vérontásnak és lényegében semminek, ami kiderül róluk.



Erről a morális különbségről tesz tanúbizonyságot Novák Katalin és Varga Judit döntése - Kocsis Máté.”



Kaufmann Balázs, a 444 munkatársa február 2-án írta meg: Novák Katalin a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményért elítélt igazgatójának bűntársának.

És bár kezdetben a kormánypárti sajtó, sőt, maguk a politikusok sem ítélték el egyértelműen a történteket (Kocsis Máté még a baloldalt támadta ennek kapcsán is), végül maga Orbán Viktor miniszterelnök mutatott utat, amikor erélyes videóban jelentette be, hogy alkotmányt módosítanak, amivel meglehetősen megalázó helyzetbe hozta Novákot.

A köztársasági elnök akkor még azt üzente, „jó szívvel” fogja aláírni „a gyermekek még erősebb védelmét” szolgáló alkotmánymódosítást, majd repülőre pattant, és Katarba utazott hivatalos látogatásra, többek közt azért, hogy mindenkit biztosítson arról: „Magyarország elkötelezett támogatója a vizes sportoknak”.

Ezt a hivatalos látogatást szakította meg egy nappal korábban, hogy hazatérjen. Időközben azonban már látványosan határolódtak el tőle mindazok, akiket hátországának tekinthetett: előbb tanácsadói sora ritkult meg, majd a kormánypárt is egyre keményebb hangot ütött meg, szombat reggelre pedig már Bayer Zsolt követelt válaszokat a köztársasági elnöktől a normalitás táborának nevében. Innen pedig már nem volt visszaút.