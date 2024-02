Megdőlt szombaton a melegrekord

Az eddigi melegrekord február 11-én 19,2 fok volt, amit Ásotthalmon mértek 1958-ban, Szeged viszont ezt idén megdöntötte, ahol 20,2 fokot mértek.

Az elmúlt napokban sorban dőlnek meg a melegrekordok, a Hungaromet csütörtökön arról számolt be, hogy februárban eddig minden nap országszerte meghaladta a csúcshőmérséklet az ilyenkor szokásosat, volt amikor 10 fokkal is.

Az idokep.hu szerint vasárnap azonban az erősen felhős, borongós időben sokfelé kell számítani esőre, záporokra, de zivatarok is kialakulhatnak. Ráadásul az eső magával hoz a szaharai port is. Szeles lesz az idő, délkeleten akár viharos délies lökések is előfordulhatnak. A minimumok 5 és 13 fok között alakulnak, délkeleten lesz enyhébb a hajnal. Délutánra 9 és 19 fok közé melegszik a levegő, az Alföldön mérhetjük a legmagasabb értékeket.