Hogy a fenébe lehetett meggyőzni Novák Katalint, hogy adjon kegyelmet egy ilyen bűnözőnek? – kérdezi az Orbán-barát amerikai újságíró

„Novák Katalin köztársasági elnök lemondott, miután kegyelmet adott valakinek, akit egy pedofil botrányban ítéltek el. Ez már várható volt, miután óriási botrány tört ki a héten, és Orbán miniszterelnök arra utalt, hogy meg kell történnie. Azért különösen sokkoló, mert korábban családügyi miniszter volt, és arról vált ismertté, hogy a családokért harcol” - írja a Twitteren (X-en) az Orbán-kormánnyal barátságos viszonyban lévő amerikai újságíró, Rod Dreher.

Majd így folytatja:

„Hogy a fenébe lehetett meggyőzni arról, hogy adjon kegyelmet egy ilyen bűnözőnek?!”

photo_camera Rod Dreher Fotó: botost/444.hu

Rod Dreher a Danube Institute-tal is szerződésben állt, és részt vehetett zártkörű háttérbeszélgetéseken is Orbán Viktorral. Posztja szerint pedig, bár Novák Katalin a lemondásakor a saját hibájáról beszélt, mégis az a kérdés merül fel benne rögtön: ki győzte meg erről?

Novák Katalin családpolitikusként az amerikai jobboldalon is épített kapcsolatokat, még Elon Muskkal is találkozott, aki meg is osztotta egy posztját.