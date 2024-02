Trump bátorítaná Oroszországot, hogy támadja meg azokat a NATO-országokat, akik nem fizetnek

Donald Trump volt amerikai elnök egy szombati eseményen azzal kampányolt, hogy „ösztönözni” fogja Oroszországot, hogy támadjon meg minden olyan NATO-tagállamot, amely a nyugati katonai szövetség részeként nem fizeti számláit - írja a BBC.



Trump, aki jelenleg is a legesélyesebb republikánus elnökjelölt-aspiráns, beszédében azt állította, hogy egy NATO-találkozón az egyik tagállam vezetőjével (nem mondta meg, kiről van szó) közölte: az USA az ő elnökségével nem véd meg olyan országokat, akik nem fizetnek eleget, és bátorítani fogja Oroszországot, hogy „azt csináljon, amit csak akar”.

Trump anekdotája úgy szólt: az egyik nagy ország elnöke felállt és azt kérdezte tőle, „Uram, ha nem fizetünk, és Oroszország megtámad, ön megvéd minket?” Mire állítása szerint azt válaszolta: „Nem fizettek, késlekedtek? Nem, akkor nem foglak megvédeni... Fizetni kell. Ki kell fizetned a számláidat.”

A NATO tagországai kötelezettséget vállalnak, hogy megvédjenek minden olyan országot, amely a szövetség része, és amelyet támadás ér.

Trump előszeretettel lovagol azon, ki mennyit fizet be: 2014-ben, miután Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, a NATO tagállamai megállapodtak abban, hogy 2024-re GDP-jük 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítják. Trump már 2016-os kampányában is azzal fenyegetőzött, hogy az USA csak azokat az országokat védi meg esetleges megtámadásuk esetén, akik teljesítik ezt a 2 százalékos célkitűzést. 2022-ben 31 NATO-tagállamból hét teljesítette ezt a célkitűzést, ám miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, más országok - köztük hazánk - is elkezdték felpörgetni védelmi kiadásaikat.

A Fehér Ház reagált Trump kijelentéseire: „elborzasztónak és megdöbbentőnek” nevezték a volt elnök szavait.